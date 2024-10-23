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Posted 23 октября, 15:32

Published 23 октября, 15:32

Modified 23 октября, 15:34

Updated 23 октября, 15:34

Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов

Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов

23 октября 2024, 15:32
Фото: properm.ru
Автомобилистов просят заранее планировать поездки в районе нового перекрытия.

С 24 октября до 27 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Карпинского и Бабушкина, сообщают в региональном Минтрансе.

Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время реконструкции улицы Карпинского.

Власти сообщали о закрытии либо частичном ограничении движения транспорта из-за реконструкции улицы Карпинского до 16 октября 2025 года. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.

Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
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#Авто#Общество#Пермский край#Ремонт дорог#Реконструкция дорог#Перекрытие дорог#Строительство дорог#Перекрытия дорог#Закрытие дорог
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