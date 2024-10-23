Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов

Posted 23 октября, 15:32
Published 23 октября, 15:32
Modified 23 октября, 15:34
Updated 23 октября, 15:34
С 24 октября до 27 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Карпинского и Бабушкина, сообщают в региональном Минтрансе.
Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения во время реконструкции улицы Карпинского.
Власти сообщали о закрытии либо частичном ограничении движения транспорта из-за реконструкции улицы Карпинского до 16 октября 2025 года. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.