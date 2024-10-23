Из-за реконструкции улицы Карпинского введут новое ограничение для автомобилистов

Власти сообщали о закрытии либо частичном ограничении движения транспорта из-за реконструкции улицы Карпинского до 16 октября 2025 года. Работы проводятся в рамках первого этапа расширения улицы на участке от Мира до шоссе Космонавтов. После завершения работ здесь будут оборудованы не две полосы движения, а шесть. Это разгрузит автодорогу от транспорта и пробок.