Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи

Игорь Васильевич родился в 1928 году в селе Зюкайка Верещагинского района Пермской области. Окончил Ленинградское художественное училище. С 1962 года мужчина работал штатным реставратором Пермской галереи. В учреждение Арапова приняли по рекомендации искусствоведа Николая Серебренникова. Вплоть до 1972 года он был единственным реставратором.



«Арапов был основательным и вдумчивым человеком. По сути, он основал пермскую реставрационную школу. В те годы не было технологий, и про Арапова говорили, что у него глаз-рентген. Под черным слоем загрязнения он мог разглядеть хорошее изображение», — говорит президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева.