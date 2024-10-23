Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи

Posted 23 октября, 03:59
Published 23 октября, 03:59
Modified 23 октября, 04:01
Updated 23 октября, 04:01
В понедельник, 21 октября, в возрасте 97 лет из жизни ушел художник, первый реставратор Пермской художественной галереи Игорь Арапов. Об этом сообщается в социальной сети учреждения.
Игорь Васильевич родился в 1928 году в селе Зюкайка Верещагинского района Пермской области. Окончил Ленинградское художественное училище. С 1962 года мужчина работал штатным реставратором Пермской галереи. В учреждение Арапова приняли по рекомендации искусствоведа Николая Серебренникова. Вплоть до 1972 года он был единственным реставратором.
«Арапов был основательным и вдумчивым человеком. По сути, он основал пермскую реставрационную школу. В те годы не было технологий, и про Арапова говорили, что у него глаз-рентген. Под черным слоем загрязнения он мог разглядеть хорошее изображение», — говорит президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева.
По словам Арапова, целью реставрации является максимальное возвращение основного замысла произведения искусства с учетом его временных изменений. «К каждой вещи нужно подходить индивидуально, осмыслить характер утрат, увидеть, как они влияют на восприятие вещи», — говорил пермский реставратор.
При жизни Игорь Васильевич любил писать пейзажи. Выставки его работ проходили в Прикамье с 1966 по 2018 годы. Сейчас в коллекции галереи хранится около 60 произведений художника.
Прощание состоится 24 октября в 11:00 в Малом ритуальном зале на Старцева, 61.