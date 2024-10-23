properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 03:59

Published 23 октября, 03:59

Modified 23 октября, 04:01

Updated 23 октября, 04:01

Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи

Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи

23 октября 2024, 03:59
Фото: Пермская художественная галерея
Сюжет
Пермская художественная галерея
Прощание с художником пройдет 24 октября.

В понедельник, 21 октября, в возрасте 97 лет из жизни ушел художник, первый реставратор Пермской художественной галереи Игорь Арапов. Об этом сообщается в социальной сети учреждения.

Игорь Васильевич родился в 1928 году в селе Зюкайка Верещагинского района Пермской области. Окончил Ленинградское художественное училище. С 1962 года мужчина работал штатным реставратором Пермской галереи. В учреждение Арапова приняли по рекомендации искусствоведа Николая Серебренникова. Вплоть до 1972 года он был единственным реставратором.

«Арапов был основательным и вдумчивым человеком. По сути, он основал пермскую реставрационную школу. В те годы не было технологий, и про Арапова говорили, что у него глаз-рентген. Под черным слоем загрязнения он мог разглядеть хорошее изображение», — говорит президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева.

По словам Арапова, целью реставрации является максимальное возвращение основного замысла произведения искусства с учетом его временных изменений. «К каждой вещи нужно подходить индивидуально, осмыслить характер утрат, увидеть, как они влияют на восприятие вещи», — говорил пермский реставратор.

При жизни Игорь Васильевич любил писать пейзажи. Выставки его работ проходили в Прикамье с 1966 по 2018 годы. Сейчас в коллекции галереи хранится около 60 произведений художника.

Прощание состоится 24 октября в 11:00 в Малом ритуальном зале на Старцева, 61.

Читайте также:
В Перми скончался заслуженный художник России Виктор КузинГотовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
#Художник#Пермская художественная галерея#Иконы#Живопись#Пермская область#Консервация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика