Многие напуганы. Неизвестные сообщили о минировании двух школ в Прикамье

После сообщения детей и учителей перевели в соседнюю школу №1. Как только ученики зашли туда, раздался новый звонок — неизвестный заявил, что к учебному заведению движется мужчина с автоматом. В соцсетях сообщается, что дети сидят в забаррикадированных кабинетах, многие из них напуганы.