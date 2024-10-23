Многие напуганы. Неизвестные сообщили о минировании двух школ в Прикамье

Posted 23 октября, 07:21
Published 23 октября, 07:21
Modified 23 октября, 07:55
Updated 23 октября, 07:55
Две школы в Пермском крае сегодня утром, 23 октября, получили информацию о готовящейся атаке. Неизвестный позвонил в школу №3 и сказал, что в здании бомба, пишет Telegram-канал Baza.
После сообщения детей и учителей перевели в соседнюю школу №1. Как только ученики зашли туда, раздался новый звонок — неизвестный заявил, что к учебному заведению движется мужчина с автоматом. В соцсетях сообщается, что дети сидят в забаррикадированных кабинетах, многие из них напуганы.
Издание «Ъ-Прикамье» пишет, что на место происшествия выехали полицейские. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося. Properm.ru направили запросы в пресс-службу Минтербеза Пермского края и ГУ МВД России по региону, ответ ожидается.
UPD. В пресс-службе администрации Добрянского городского округа сообщили, что сообщения оказались ложными. Ведется проверка.