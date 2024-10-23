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Posted 23 октября, 07:21

Published 23 октября, 07:21

Modified 23 октября, 07:55

Updated 23 октября, 07:55

Утром 23 октября неизвестные сообщили о минировании школ в поселке Полазна

Многие напуганы. Неизвестные сообщили о минировании двух школ в Прикамье

23 октября 2024, 07:21
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Утром 23 октября неизвестные сообщили о минировании школ в поселке Полазна

Сюжет
Детский мир
СМИ сообщают, что на месте происшествия работают полицейские.

Две школы в Пермском крае сегодня утром, 23 октября, получили информацию о готовящейся атаке. Неизвестный позвонил в школу №3 и сказал, что в здании бомба, пишет Telegram-канал Baza.

После сообщения детей и учителей перевели в соседнюю школу №1. Как только ученики зашли туда, раздался новый звонок — неизвестный заявил, что к учебному заведению движется мужчина с автоматом. В соцсетях сообщается, что дети сидят в забаррикадированных кабинетах, многие из них напуганы.

Издание «Ъ-Прикамье» пишет, что на место происшествия выехали полицейские. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося. Properm.ru направили запросы в пресс-службу Минтербеза Пермского края и ГУ МВД России по региону, ответ ожидается.

UPD. В пресс-службе администрации Добрянского городского округа сообщили, что сообщения оказались ложными. Ведется проверка.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Школа#Минирование
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