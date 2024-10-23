Очевидцы: неизвестные подожгли пермский офис «Единой России»

На ул. Плеханова, 12 в здании, где расположен офис «Единой России», вечером в среду, 23 октября, тушили пожар. В этом помещении собирают гуманитарную помощь.



Местные жители видели, якобы неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в окна. Как говорят очевидцы, двое девушек даже не реагировали на окрики прохожих, а потом убежали в сторону трамвайных путей.