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Posted 23 октября, 19:41

Published 23 октября, 19:41

Modified 23 октября, 19:43

Updated 23 октября, 19:43

Очевидцы: неизвестные подожгли пермский офис «Единой России»

Очевидцы: неизвестные подожгли пермский офис «Единой России»

23 октября 2024, 19:41
Фото: properm.ru
Жители соседних домов видели, как двое девушек бросали бутылки с горящей смесью в окна.

На ул. Плеханова, 12 в здании, где расположен офис «Единой России», вечером в среду, 23 октября, тушили пожар. В этом помещении собирают гуманитарную помощь.

Местные жители видели, якобы неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в окна. Как говорят очевидцы, двое девушек даже не реагировали на окрики прохожих, а потом убежали в сторону трамвайных путей.

Журналист Properm.ru запросил информацию о ЧП в пресс-службе главка МВД.

В МЧС официально подтвердили, что сегодня поздно вечером пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 12.

По прибытию было установлено, что внутри помещения произошло загорание бумаги, оргтехники на площади 20 м. кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Информация оперативная, подлежит уточнению.

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#Происшествия#Общество#Пожар
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