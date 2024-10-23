Очевидцы: неизвестные подожгли пермский офис «Единой России»

Posted 23 октября, 19:41
Published 23 октября, 19:41
Modified 23 октября, 19:43
Updated 23 октября, 19:43
На ул. Плеханова, 12 в здании, где расположен офис «Единой России», вечером в среду, 23 октября, тушили пожар. В этом помещении собирают гуманитарную помощь.
Местные жители видели, якобы неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в окна. Как говорят очевидцы, двое девушек даже не реагировали на окрики прохожих, а потом убежали в сторону трамвайных путей.
Журналист Properm.ru запросил информацию о ЧП в пресс-службе главка МВД.
В МЧС официально подтвердили, что сегодня поздно вечером пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 12.
По прибытию было установлено, что внутри помещения произошло загорание бумаги, оргтехники на площади 20 м. кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Информация оперативная, подлежит уточнению.