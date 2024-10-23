ОМК получила IT-премию «КулибИТ-2024» за сервис для сотрудников

Многофункциональная цифровая платформа позволяет руководителям ОМК оперативно определять потребность в дополнительных кадрах. В случае необходимости глава подразделения подает заявку, а сотрудники могут откликнуться на нее и оформить работу в дополнительное время. Заводчане также могут самостоятельно предложить свои услуги в свободное время. Если их предложение принято, они получают уведомление от подразделения и информацию о заработке.