ОМК получила IT-премию «КулибИТ-2024» за сервис для сотрудников

Posted 23 октября, 08:00
Published 23 октября, 08:00
Modified 23 октября, 08:00
Updated 23 октября, 08:00
Цифровая платформа ОМК, предназначенная для планирования рабочего времени и управления доходами сотрудников, удостоена звания лучшего ИТ-проекта в категории «Сотрудник и его среда» на национальной премии в области цифровизации «КулибИТ-2024». Как отмечается, в сервисе «Мои возможности» вся процедура оформления сверхурочной работы или работы в выходной теперь занимает не более 10 минут.
Многофункциональная цифровая платформа позволяет руководителям ОМК оперативно определять потребность в дополнительных кадрах. В случае необходимости глава подразделения подает заявку, а сотрудники могут откликнуться на нее и оформить работу в дополнительное время. Заводчане также могут самостоятельно предложить свои услуги в свободное время. Если их предложение принято, они получают уведомление от подразделения и информацию о заработке.
Таким образом сервис дает сотрудникам возможность видеть свой рабочий график, расчетные листы, графики отпусков, планировать обучение и находить контакты коллег. В 2023 году в него добавили функцию быстрого оформления подработок.
Сервис доступен круглосуточно с любых устройств.
Как отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, сервис «Мои возможности» создан в ответ на пожелания сотрудников. По ее словам, теперь людям проще управлять своим временем с учетом обучения, отпусков и сверхурочной работы. В ближайшее время, говорит она, в сервисе появится возможность отслеживания заработной платы в реальном времени. Более 20 тысяч сотрудников уже используют эту платформу, добавила Ямщикова.
Отметим, что премия «КулибИТ» проводится в четвертый раз и считается одним из самых объективных российских конкурсов в области ИТ-проектов.