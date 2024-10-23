properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 08:00

Published 23 октября, 08:00

Modified 23 октября, 08:00

Updated 23 октября, 08:00

ОМК получила IT-премию «КулибИТ-2024» за сервис для сотрудников

ОМК получила IT-премию «КулибИТ-2024» за сервис для сотрудников

23 октября 2024, 08:00
Фото: Вячеслав Хабаров. ОМК
Объединенная металлургическая компания, владеющая заводом в пермском Чусовом, разработала онлайн-сервис для своих сотрудников, который позволяет значительно ускорить процедуру оформления подработок на предприятии. Теперь на это уходит всего до 10 минут, хотя раньше требовалось более двух часов.

Цифровая платформа ОМК, предназначенная для планирования рабочего времени и управления доходами сотрудников, удостоена звания лучшего ИТ-проекта в категории «Сотрудник и его среда» на национальной премии в области цифровизации «КулибИТ-2024». Как отмечается, в сервисе «Мои возможности» вся процедура оформления сверхурочной работы или работы в выходной теперь занимает не более 10 минут.

Многофункциональная цифровая платформа позволяет руководителям ОМК оперативно определять потребность в дополнительных кадрах. В случае необходимости глава подразделения подает заявку, а сотрудники могут откликнуться на нее и оформить работу в дополнительное время. Заводчане также могут самостоятельно предложить свои услуги в свободное время. Если их предложение принято, они получают уведомление от подразделения и информацию о заработке.

Таким образом сервис дает сотрудникам возможность видеть свой рабочий график, расчетные листы, графики отпусков, планировать обучение и находить контакты коллег. В 2023 году в него добавили функцию быстрого оформления подработок.

Сервис доступен круглосуточно с любых устройств.

Как отметила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, сервис «Мои возможности» создан в ответ на пожелания сотрудников. По ее словам, теперь людям проще управлять своим временем с учетом обучения, отпусков и сверхурочной работы. В ближайшее время, говорит она, в сервисе появится возможность отслеживания заработной платы в реальном времени. Более 20 тысяч сотрудников уже используют эту платформу, добавила Ямщикова.

Отметим, что премия «КулибИТ» проводится в четвертый раз и считается одним из самых объективных российских конкурсов в области ИТ-проектов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика