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Posted 23 октября, 11:18

Published 23 октября, 11:18

Modified 23 октября, 11:20

Updated 23 октября, 11:20

Пермский театр оперы и балета в последний раз покажет три постановки

Пермская опера из-за окончания лицензии на три спектакля покажет их в последний раз

23 октября 2024, 11:18
Фото: Андрей Чунтомов

Пермский театр оперы и балета в последний раз покажет три постановки

Сюжет
Театр оперы и балета
Показы состоятся в начале ноября.

Пермский театр оперы и балета объявил о финальных показах трех постановок — они состоятся 5 и 6 ноября. На спектакли окончилась лицензия, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Вечер начнется с балетной миниатюры «Конькобежцы» сэра Фредерика Аштона. Она посвящена любимому зимнему развлечению и создает праздничную атмосферу. Когда занавес поднимается, перед зрителями оказывается изящная ограда викторианского катка, украшенная гирляндами китайских фонариков.

После антракта пермякам покажут постановку «Когда падал снег» Дагласа Ли. Спектакль в стиле нуар объединяет классический балет с современными движениями, создает атмосферу воспоминаний, в которые зрителя погружает поток танца. А в завершение вечера зрители увидят балетную драму «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленную сэром Кеннетом Макмилланом. Драма воплощает собой меланхолию и глубокие переживания, пронизанные «русской тоской» и мелодиями Петра Чайковского.

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