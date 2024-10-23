Пермская опера из-за окончания лицензии на три спектакля покажет их в последний раз

Posted 23 октября, 11:18
Published 23 октября, 11:18
Modified 23 октября, 11:20
Updated 23 октября, 11:20
Пермский театр оперы и балета объявил о финальных показах трех постановок — они состоятся 5 и 6 ноября. На спектакли окончилась лицензия, сообщает пресс-служба учреждения культуры.
Вечер начнется с балетной миниатюры «Конькобежцы» сэра Фредерика Аштона. Она посвящена любимому зимнему развлечению и создает праздничную атмосферу. Когда занавес поднимается, перед зрителями оказывается изящная ограда викторианского катка, украшенная гирляндами китайских фонариков.
После антракта пермякам покажут постановку «Когда падал снег» Дагласа Ли. Спектакль в стиле нуар объединяет классический балет с современными движениями, создает атмосферу воспоминаний, в которые зрителя погружает поток танца. А в завершение вечера зрители увидят балетную драму «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленную сэром Кеннетом Макмилланом. Драма воплощает собой меланхолию и глубокие переживания, пронизанные «русской тоской» и мелодиями Петра Чайковского.