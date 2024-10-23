Пермская опера из-за окончания лицензии на три спектакля покажет их в последний раз

После антракта пермякам покажут постановку «Когда падал снег» Дагласа Ли. Спектакль в стиле нуар объединяет классический балет с современными движениями, создает атмосферу воспоминаний, в которые зрителя погружает поток танца. А в завершение вечера зрители увидят балетную драму «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленную сэром Кеннетом Макмилланом. Драма воплощает собой меланхолию и глубокие переживания, пронизанные «русской тоской» и мелодиями Петра Чайковского.