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Posted 23 октября, 17:15

Published 23 октября, 17:15

Modified 23 октября, 17:18

Updated 23 октября, 17:18

Пермские баскетболисты проигрывают третий матч подряд

Пермские баскетболисты проигрывают третий матч подряд

23 октября 2024, 17:15
Фото: properm.ru
Московский ЦСКА в гостях переиграл пермскую «ПАРМУ» — 95:82 (22:21, 26:11, 21:23, 26:27).

Казанский УНИКС сегодня победил пермскую «Парму» на паркете УДС «Молот» со счетом 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21).

Это третья неудача пермских баскетболистов подряд.

Самые результативные у пермяков: Гарретт Нэвелс (19), Ройс Хэмм (18 + 6 подборов), Алекс Хэмилтон (15 + 5 передач), Александр Захаров (14)

Лучшие на сегодня у УНИКСа: Маркос Найт (17), Тони Тэйлор (15), Луи Лабери (14), Михаил Беленицкий (14 + 6 подборов), Джален Рэйнольдс (12 + 7 подборов)

Следующий матч «Парма» проведет 27 октября дома против «Самары»

Ранее московский ЦСКА в гостях переиграл пермскую «ПАРМУ» — 95:82 (22:21, 26:11, 21:23, 26:27).

#Спорт
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