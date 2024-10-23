Пермские баскетболисты проигрывают третий матч подряд

Posted 23 октября, 17:15
Published 23 октября, 17:15
Modified 23 октября, 17:18
Updated 23 октября, 17:18
Казанский УНИКС сегодня победил пермскую «Парму» на паркете УДС «Молот» со счетом 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21).
Это третья неудача пермских баскетболистов подряд.
Самые результативные у пермяков: Гарретт Нэвелс (19), Ройс Хэмм (18 + 6 подборов), Алекс Хэмилтон (15 + 5 передач), Александр Захаров (14)
Лучшие на сегодня у УНИКСа: Маркос Найт (17), Тони Тэйлор (15), Луи Лабери (14), Михаил Беленицкий (14 + 6 подборов), Джален Рэйнольдс (12 + 7 подборов)
Следующий матч «Парма» проведет 27 октября дома против «Самары»
Ранее московский ЦСКА в гостях переиграл пермскую «ПАРМУ» — 95:82 (22:21, 26:11, 21:23, 26:27).