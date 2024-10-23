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Posted 23 октября, 05:02

Published 23 октября, 05:02

Modified 23 октября, 05:05

Updated 23 октября, 05:05

Преподавателей ПНИПУ заставляют пройти вакцинацию от кори

Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ

23 октября 2024, 05:02
Фото: properm.ru

Преподавателей ПНИПУ заставляют пройти вакцинацию от кори

Сюжет
ПНИПУ
Сотрудников, которые не вакцинируются, отстранят от работы.

Сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обязали до 2025 года пройти вакцинацию от кори. Приказ от 2 октября 2024 года размещен на сайте вуза, но внимание обратили на него только сейчас — первым это сделало издание «Вкурсе. ру».

Если работники вуза не сделают прививку от кори до 9 января 2025 года без уважительной причины, то их отстранят от работы без сохранения заработной платы. Деканы факультетов должны еженедельно по четвергам, начиная с 10 октября, представлять в отдел социального обеспечения студентов, аспирантов и работников университета списки вакцинированных преподавателей по форме, представленной в приложении к приказу. Сделать прививку должны сотрудники в возрасте от 18 до 55 лет, не болевшие ранее или не привитые, либо привитые только один раз.

В документе сказано, что основанием для обязательной вакцинации от кори является решение Ленинского районного суда. Он 16 мая текущего года обязал ПНИПУ обеспечить контроль за вакцинацией сотрудников вуза, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность. Решение принято с опорой на СанПиН 3.686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и постановление правительства РФ от 15 июля 1999 года №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок».

Фото: pstu.ru
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