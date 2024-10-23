Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ

Если работники вуза не сделают прививку от кори до 9 января 2025 года без уважительной причины, то их отстранят от работы без сохранения заработной платы. Деканы факультетов должны еженедельно по четвергам, начиная с 10 октября, представлять в отдел социального обеспечения студентов, аспирантов и работников университета списки вакцинированных преподавателей по форме, представленной в приложении к приказу. Сделать прививку должны сотрудники в возрасте от 18 до 55 лет, не болевшие ранее или не привитые, либо привитые только один раз.