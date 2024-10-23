Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых

Posted 23 октября, 12:20
Published 23 октября, 12:20
Modified 23 октября, 13:42
Updated 23 октября, 13:42
Сотрудники мотовилихинской прокуратуры вместе со специалистами Роспотребнадзора, регионального Минсоцразвития и общественниками из АНО «РИЦ „Доступная среда“ проверили частный дом престарелых и нашли там множество нарушений. Прокурор района Мударис Сафин вышел в суд с требованием закрыть пансионат. Иск принят к производству и будет рассмотрен судом в ближайшее время, рассказал журналисту Properm.ru зампрокурора Мотовилихи Денис Федянин.
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о пансионате «Надежда», расположенном на ул. Малая Висимская, 10. По открытым данным, работа приюта организована предпринимателем из Москвы Романом Ляпенковым.
Журналист Properm.ru попытался связаться с администрацией дома престарелых по номеру, указанному на странице пансионата в интернете, чтобы прояснить ситуацию. На звонок никто не ответил, через некоторое время на номер редакции поступил звонок с многоканального номера, связанного по информации в интернете с пансионатом «Долгожители» в подмосковном Подольске. Оператор интересовалась, какую заявку на размещение человека в пансионате в Перми мы хотели оставить, «мы ничего не комментируем, а если вы из полиции и прокуратуры, то присылайте повесточку».
Пансионат «Надежда», расположенный на Малой Висимской, 10 в Перми, судя по информации на странице, оказывает услуги по стационарному социальному обслуживанию пенсионеров, инвалидов. Стоимость суток пребывания в пансионатах, связанных с Ляпенковым, судя по информации на сайтах, во всех регионах составляет 850 рублей.
Как официально сообщают в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на лестничных клетках здания частного дома престарелых хранятся горючие материалы, не закрыты участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Проживающие граждане не обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежностями, полотенцами, отмечены также нарушения при организации питания и медицинского обслуживания.
В прокуратуре также указывают, что здание на Малой Висимской не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала и прочее.
В отношении индивидуального предпринимателя Романа Ляпенкова, оказывающего соответствующие услуги, вынесены постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 6.4 КоАП РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий), ч. 2 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)), ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг).