Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых

Журналист Properm.ru попытался связаться с администрацией дома престарелых по номеру, указанному на странице пансионата в интернете, чтобы прояснить ситуацию. На звонок никто не ответил, через некоторое время на номер редакции поступил звонок с многоканального номера, связанного по информации в интернете с пансионатом «Долгожители» в подмосковном Подольске. Оператор интересовалась, какую заявку на размещение человека в пансионате в Перми мы хотели оставить, «мы ничего не комментируем, а если вы из полиции и прокуратуры, то присылайте повесточку».