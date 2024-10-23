properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 12:20

Published 23 октября, 12:20

Modified 23 октября, 13:42

Updated 23 октября, 13:42

Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых

Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых

23 октября 2024, 12:20
Фото: Яндекс-панорамы
Сюжет
Возле кормушки
Пансионат «Надежда» на Малой Висимской оказывает небезопасные для пожилых людей услуги, считают в прокуратуре.

Сотрудники мотовилихинской прокуратуры вместе со специалистами Роспотребнадзора, регионального Минсоцразвития и общественниками из АНО «РИЦ „Доступная среда“ проверили частный дом престарелых и нашли там множество нарушений. Прокурор района Мударис Сафин вышел в суд с требованием закрыть пансионат. Иск принят к производству и будет рассмотрен судом в ближайшее время, рассказал журналисту Properm.ru зампрокурора Мотовилихи Денис Федянин.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о пансионате «Надежда», расположенном на ул. Малая Висимская, 10. По открытым данным, работа приюта организована предпринимателем из Москвы Романом Ляпенковым.

Журналист Properm.ru попытался связаться с администрацией дома престарелых по номеру, указанному на странице пансионата в интернете, чтобы прояснить ситуацию. На звонок никто не ответил, через некоторое время на номер редакции поступил звонок с многоканального номера, связанного по информации в интернете с пансионатом «Долгожители» в подмосковном Подольске. Оператор интересовалась, какую заявку на размещение человека в пансионате в Перми мы хотели оставить, «мы ничего не комментируем, а если вы из полиции и прокуратуры, то присылайте повесточку».

Пансионат «Надежда», расположенный на Малой Висимской, 10 в Перми, судя по информации на странице, оказывает услуги по стационарному социальному обслуживанию пенсионеров, инвалидов. Стоимость суток пребывания в пансионатах, связанных с Ляпенковым, судя по информации на сайтах, во всех регионах составляет 850 рублей.

Как официально сообщают в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на лестничных клетках здания частного дома престарелых хранятся горючие материалы, не закрыты участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Проживающие граждане не обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежностями, полотенцами, отмечены также нарушения при организации питания и медицинского обслуживания.

В прокуратуре также указывают, что здание на Малой Висимской не приспособлено в полной мере под потребности инвалидов и иных маломобильных граждан: отсутствуют пандусы, в душевой и санузле не установлены кнопки вызова персонала и прочее.

В отношении индивидуального предпринимателя Романа Ляпенкова, оказывающего соответствующие услуги, вынесены постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 6.4 КоАП РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий), ч. 2 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)), ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг).

«Мы даже попрощаться с мамой не успели». Пансионат «Добрые руки» стал тюрьмой для пенсионеров
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика