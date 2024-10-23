Расторгнут контракт на строительство Чусовского моста

Власти Пермского края планировали после окончания строительства нового и реконструкции старого моста по концессионному соглашению взимать плату за проезд. Этот проект планировали реализовать с 2027 года. Тарифы могут составлять 100 рублей для легковых автомобилей и 300 рублей для грузовых. Это означает, что Пермская концессионная компания (ПКК) сможет получить более 200 млн рублей за год в качестве компенсации за строительство структуры, общая стоимость которого превышает 18 млрд рублей. Для автомобилей с номерными знаками, зарегистрированными в Прикамье, проезд через мост останется бесплатным.