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Posted 23 октября, 16:29

Published 23 октября, 16:29

Modified 23 октября, 16:31

Updated 23 октября, 16:31

Расторгнут контракт на строительство Чусовского моста

Расторгнут контракт на строительство Чусовского моста

23 октября 2024, 16:29
Фото: properm.ru
В начале октября с АО «Стройтрансгаз» расторгли договор на реконструкцию перрона пермского аэропорта.

ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) расторгло договор на строительство Чусовского моста с АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник на дорожном подрядном рынке.

Власти Пермского края еще в июле планировали возобновить строительные работы на Чусовском мосту в III кв. 2024 года. Исполнителю предстояло начать реконструкцию старого моста, а также завершить работу на развязках и подъездных путях на новом мосту. Но процесс тормозился разногласиями с действующим подрядчиком, АО «Стройтрансгаз».

В начале октября стало известно с этой же компанией во второй раз расторгли контракт на реконструкцию перрона аэропорта. Подрядчик реконструкции международного аэропорта «Пермь» в одностороннем порядке разорвал договор.

Расторжению договора на строительство Чусовского моста предшествовала смена собственников ПКК, указывают коллеги из «Ъ-Прикамье». ООО «Пермская концессионная компания» с 22 октября сменило собственников, из состава учредителей вышло питерское АО «СПК». По 50% ПКК получили уроженец Москвы Александр Савельев и Виталий Братчиков, имеющий пермский ИНН. Ранее Савельев подал в ФАС ходатайство о приобретении 50% Пермской концессионной компании. Антимонопольная служба удовлетворила его 22 августа. По одной из версий, он может представлять интересы «Макси-Групп», подрядчика по строительству многофункциональной спортивной арены в Перми.

Питерское СПК считалось близким к генподрядчику стройки — АО «Стройтрансгаз». Вчера же у ПКК сменился гендиректор. Новым руководителем стал Андрей Кулик, бывший банкир и замминистра экономического развития Крыма.

В декабре 2022 году по новому Чусовскому мосту с двумя полосами и 14 опорами был открыт проезд. Сразу после этого началась реконструкция старого моста, ее должны были завершить в марте текущего года, но этого так и не произошло.

 

Власти Пермского края планировали после окончания строительства нового и реконструкции старого моста по концессионному соглашению взимать плату за проезд. Этот проект планировали реализовать с 2027 года. Тарифы могут составлять 100 рублей для легковых автомобилей и 300 рублей для грузовых. Это означает, что Пермская концессионная компания (ПКК) сможет получить более 200 млн рублей за год в качестве компенсации за строительство структуры, общая стоимость которого превышает 18 млрд рублей. Для автомобилей с номерными знаками, зарегистрированными в Прикамье, проезд через мост останется бесплатным.

В декабре 2022 года новый мост через Чусовую был введен в эксплуатацию, а старый переведен на ремонтные работы. В настоящее время идет процесс замены генподрядчика. Работы планируется завершить концу 2026 года.

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