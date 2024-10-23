Роспотребнадзор в Прикамье изъял из магазинов почти тонну негодных мясопродуктов

Как сообщают в ведомстве, с начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили на на соответствие нормам безопасности 228 предприятий и 1129 объектов, связанных с производством и продажей мясопродуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 11,6% из числа обследованных предприятий.