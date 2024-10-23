Роспотребнадзор в Прикамье изъял из магазинов почти тонну негодных мясопродуктов

Posted 23 октября, 16:06
Published 23 октября, 16:06
Modified 23 октября, 16:08
Updated 23 октября, 16:08
За 9 месяцев 2024 года в Прикамье изъято из оборота 67 партий мясной продукции, не отвечающей требованиям техрегламентам Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О маркировке пищевой продукции». Всего после проверок Роспотребнадзора негодным для реализации были признаны 962 кг мяса.
Как сообщают в ведомстве, с начала года сотрудники Роспотребнадзора проверили на на соответствие нормам безопасности 228 предприятий и 1129 объектов, связанных с производством и продажей мясопродуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 11,6% из числа обследованных предприятий.
Во время проверок устанавливались факты несоответствия мясных продуктов показателям качества и безопасности, несоблюдение условий хранения мясной продукции, нарушение маркировки, нарушение требований к содержанию торговых и складских помещений, допуск к работе, связанной с переработкой и оборотом продукции, работников, не прошедших периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение.
По показателям санитарно-эпидемиологической безопасности исследовано 2641 проб мясной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 3,1%. Наличие токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов, антибиотиков, ГМО не обнаружено.
По микробиологическим показателям исследовано 10314 проб переработки мяса, доля нестандартных проб составила 4,4%.
По показателям идентификации (массовая доля сухих веществ, содержание соли, пищевая ценность и др.) испытано 1569 образцов мясных изделий, показатель несоответствия качества мясных продуктов не превысил 5,2%.