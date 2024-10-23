Россияне могут остаться без сливочного масла. Правда или фейк?

Позже в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») сообщили, что не получали уведомлений от крупных производителей сливочного масла о грядущем значительном сокращении выпуска. На рынке дефицита по этой категории также нет. Масло производится на большом количестве молокоперерабатывающих предприятий. Помимо этого, растет и импорт масла — его импорт из дружественных стран увеличился примерно на 20%. Этого совместно с внутренним производством достаточно, чтобы закрыть потребности населения России в продукте. Ситуация на рынке начинает стабилизироваться.