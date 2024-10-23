Россияне могут остаться без сливочного масла. Правда или фейк?

Posted 23 октября, 14:23
Published 23 октября, 14:23
Modified 23 октября, 14:25
Updated 23 октября, 14:25
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Крупные производители начали уведомлять федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении поставок, утверждают СМИ.
Позже в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») сообщили, что не получали уведомлений от крупных производителей сливочного масла о грядущем значительном сокращении выпуска. На рынке дефицита по этой категории также нет. Масло производится на большом количестве молокоперерабатывающих предприятий. Помимо этого, растет и импорт масла — его импорт из дружественных стран увеличился примерно на 20%. Этого совместно с внутренним производством достаточно, чтобы закрыть потребности населения России в продукте. Ситуация на рынке начинает стабилизироваться.
В пресс-службе Минсельхоза РФ подтвердили, что российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. А по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска. «В январе — августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тыс. тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года», — говорят в министерстве.