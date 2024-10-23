Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег

Метеоролог предполагает, что это последнее в нынешнем году достижение отметки +10˚С: «До конца октября хотя и будет теплее нормы, но сильных затоков тепла с юга или юго-запада (которые могли бы привести к достижению отметки +10˚) не просматривается. А для ноября +10˚ это уже нечастое событие, которое происходит раз в 4-5 лет (в последние годы было в 2006, 2013, 2019 и 2023 гг. в основном на юге края)».