properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 17:01

Published 23 октября, 17:01

Modified 23 октября, 17:09

Updated 23 октября, 17:09

Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег

Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег

23 октября 2024, 17:01
Фото: properm.ru
По прогнозу метеоролога Андрея Шихова, заканчивается последняя теплая неделя уходящей осени.

Сегодня температура воздуха на юго-западе Пермского края достигла отметки +10˚С (в Чайковском +10,5˚С). На остальной территории региона было чуть прохладнее — максимумы составили +7…+9˚С, в Перми +9,2˚С. Очень тепло (почти до +10˚С) было и на северо-западе края. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на севере края почти на 7˚, на юге на 5-6˚. Как указывает профессор ПГНИУ Андрей Шихов в своем канале «Опасные природные явления», это самое большое отклонение от нормы «в плюс» за последние три недели).

Метеоролог предполагает, что это последнее в нынешнем году достижение отметки +10˚С: «До конца октября хотя и будет теплее нормы, но сильных затоков тепла с юга или юго-запада (которые могли бы привести к достижению отметки +10˚) не просматривается. А для ноября +10˚ это уже нечастое событие, которое происходит раз в 4-5 лет (в последние годы было в 2006, 2013, 2019 и 2023 гг. в основном на юге края)».

В ближайшие дни погоду в Пермском крае продолжит определять заполняющийся высокий циклон, который будет смещаться с Приполярного Урала на север Западной Сибири. Сильного затока холода в его тылу не ожидается, похолодание будет очень постепенным и со слабыми осадками. До конца рабочей недели будут идти слабые дожди, и лишь в субботу возможен переход в мокрый снег, после прохождения вторичного холодного фронта.

Дневная максимальная температура будет каждый день снижаться на 1-2˚С: завтра +4…+8˚С по краю и до +7˚С в Перми, в пятницу +2…+7˚С по краю и до +6˚С в Перми, в субботу по региону +1…+6˚С, в Перми +3…+5˚С. Ночное выхолаживание слабое из-за облачности — по ночам всего на 2-3˚С прохладнее чем днем.

#Общество#Прогноз погоды#Пермь#Прогноз#Гидрометеорологический прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика