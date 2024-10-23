Самый известный пермский синоптик предсказал, когда пойдет снег

Posted 23 октября, 17:01
Published 23 октября, 17:01
Modified 23 октября, 17:09
Updated 23 октября, 17:09
Сегодня температура воздуха на юго-западе Пермского края достигла отметки +10˚С (в Чайковском +10,5˚С). На остальной территории региона было чуть прохладнее — максимумы составили +7…+9˚С, в Перми +9,2˚С. Очень тепло (почти до +10˚С) было и на северо-западе края. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на севере края почти на 7˚, на юге на 5-6˚. Как указывает профессор ПГНИУ Андрей Шихов в своем канале «Опасные природные явления», это самое большое отклонение от нормы «в плюс» за последние три недели).
Метеоролог предполагает, что это последнее в нынешнем году достижение отметки +10˚С: «До конца октября хотя и будет теплее нормы, но сильных затоков тепла с юга или юго-запада (которые могли бы привести к достижению отметки +10˚) не просматривается. А для ноября +10˚ это уже нечастое событие, которое происходит раз в 4-5 лет (в последние годы было в 2006, 2013, 2019 и 2023 гг. в основном на юге края)».
В ближайшие дни погоду в Пермском крае продолжит определять заполняющийся высокий циклон, который будет смещаться с Приполярного Урала на север Западной Сибири. Сильного затока холода в его тылу не ожидается, похолодание будет очень постепенным и со слабыми осадками. До конца рабочей недели будут идти слабые дожди, и лишь в субботу возможен переход в мокрый снег, после прохождения вторичного холодного фронта.
Дневная максимальная температура будет каждый день снижаться на 1-2˚С: завтра +4…+8˚С по краю и до +7˚С в Перми, в пятницу +2…+7˚С по краю и до +6˚С в Перми, в субботу по региону +1…+6˚С, в Перми +3…+5˚С. Ночное выхолаживание слабое из-за облачности — по ночам всего на 2-3˚С прохладнее чем днем.