Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными

Звонок о минировании школы №3 поступил сегодня, 23 октября, в 10:20. Детей перевели в соседнюю школу №3. Однако туда в 10:48 также позвонил неизвестный и сказал, что в сторону учебного заведения двигается мужчина с автоматом.