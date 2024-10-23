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Posted 23 октября, 07:48

Published 23 октября, 07:48

Modified 23 октября, 07:50

Updated 23 октября, 07:50

Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными

Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными

23 октября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Детский мир
Детей отпустили по домам.

Сообщения о готовящихся атаках на две школы Полазны оказались ложными. Об этом в соцсетях сообщает администрация Добрянского городского округа.

Звонок о минировании школы №3 поступил сегодня, 23 октября, в 10:20. Детей перевели в соседнюю школу №3. Однако туда в 10:48 также позвонил неизвестный и сказал, что в сторону учебного заведения двигается мужчина с автоматом.

Учеников и сотрудников школ эвакуировали. Сообщения оказались ложными. На данный момент занятия в учреждениях завершены.

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#Детский мир#Школа#Полазна#Ложное минирование#Телефонный терроризм#Телефонный террорист
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