Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными

Posted 23 октября, 07:48
Published 23 октября, 07:48
Modified 23 октября, 07:50
Updated 23 октября, 07:50
Сообщения о готовящихся атаках на две школы Полазны оказались ложными. Об этом в соцсетях сообщает администрация Добрянского городского округа.
Звонок о минировании школы №3 поступил сегодня, 23 октября, в 10:20. Детей перевели в соседнюю школу №3. Однако туда в 10:48 также позвонил неизвестный и сказал, что в сторону учебного заведения двигается мужчина с автоматом.
Учеников и сотрудников школ эвакуировали. Сообщения оказались ложными. На данный момент занятия в учреждениях завершены.