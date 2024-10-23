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Posted 23 октября, 10:04

Published 23 октября, 10:04

Modified 23 октября, 11:30

Updated 23 октября, 11:30

Сотрудники ФСБ накрыли бутлегерский цех в Краснокамском гараже

Сотрудники ФСБ накрыли бутлегерский цех в Краснокамском гараже

23 октября 2024, 10:04
Фото: УФСБ России по Пермскому краю
Сюжет
ФСБ
При задержании торговцев контрафактным алкоголем силовики изъяли 4,3 тысячи литров этилового спирта.

Жители Краснокамска были задержаны оперативниками ФСБ с силовой поддержкой спецназа Росгвардии на производстве контрафактного алкоголя на территории гаражного кооператива. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ведомства.

В спецслужбе называют задержанных причастными к организации межрегионального канала поставки в Пермский край из Московской области этилового спирта для последующего сбыта контрафактного алкоголя в особо крупном размере.

Видео: УФСБ России по Пермскому краю.

Из незаконного оборота изъято 4,3 тыс. литров этилового спирта, оборудование для производства контрафактного алкоголя.

На основании переданных УФСБ материалов следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

#Видео#Происшествия#Пермский край#ФСБ#Контрафакт#Контрафактная продукция#Контрафактный алкоголь#ФСБ России
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