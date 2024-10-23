Сотрудники ФСБ накрыли бутлегерский цех в Краснокамском гараже

Posted 23 октября, 10:04
Published 23 октября, 10:04
Modified 23 октября, 11:30
Updated 23 октября, 11:30
Жители Краснокамска были задержаны оперативниками ФСБ с силовой поддержкой спецназа Росгвардии на производстве контрафактного алкоголя на территории гаражного кооператива. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ведомства.
В спецслужбе называют задержанных причастными к организации межрегионального канала поставки в Пермский край из Московской области этилового спирта для последующего сбыта контрафактного алкоголя в особо крупном размере.
Из незаконного оборота изъято 4,3 тыс. литров этилового спирта, оборудование для производства контрафактного алкоголя.
На основании переданных УФСБ материалов следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.