Страховая компания «Югория» показала рост ключевых показателей по итогам 9 месяцев

Генеральный директор Олег Овсяницкий отметил, что «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые услуги для агентов, число которых уже приближается к 12 тысячам. По его словам, компания перестает быть исключительно региональной, так как страховые услуги, которые раньше были популярны только на Урале и в Сибири, теперь также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральных регионах, где темпы роста бизнеса достигли 123%.