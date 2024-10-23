Страховая компания «Югория» показала рост ключевых показателей по итогам 9 месяцев

Posted 23 октября, 06:16
Published 23 октября, 06:16
Modified 23 октября, 06:17
Updated 23 октября, 06:17
Собственный капитал «Югории» увеличился на 19%, достигнув 14,6 миллиарда рублей, что обеспечило доходность на акционерный капитал (ROE) на уровне 29,5%. Общие активы компании составляют 49,6 миллиарда рублей, пишет ТАСС.
В течение девяти месяцев «Югория» осуществила выплаты, превышающие 12,9 миллиарда рублей, урегулировав более 100 тысяч страховых случаев. Среди значительных выплат — 190 миллионов рублей владельцу судна за погибшее судно.
В 2024 году «Югория» активно занималась развитием корпоративного страхования и заключила контракты с ведущими лизинговыми компаниями, что дало возможность достичь темпов роста на уровне 167%. В числе партнеров «Югории» такие компании, как CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и ряд других.
Взаимодействие с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) дало возможность увеличить масштабы сотрудничества с автомобильными дилерами и укрепить позиции в сфере автострахования. Компания «Югория» работает с 540 автодилерами по всей стране.
Генеральный директор Олег Овсяницкий отметил, что «Югория» активно увеличивает свой агентский портфель, внедряя новые услуги для агентов, число которых уже приближается к 12 тысячам. По его словам, компания перестает быть исключительно региональной, так как страховые услуги, которые раньше были популярны только на Урале и в Сибири, теперь также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральных регионах, где темпы роста бизнеса достигли 123%.