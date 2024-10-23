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Posted 23 октября, 08:19

Published 23 октября, 08:19

Modified 23 октября, 10:55

Updated 23 октября, 10:55

Школьник задал вопросу мэру Перми Эдуарду Соснину, но ему никто не ответил

«У депутатов почему-то проезд бесплатный». Школьник задал вопрос мэру Перми

23 октября 2024, 08:19
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

Школьник задал вопросу мэру Перми Эдуарду Соснину, но ему никто не ответил

Сюжет
Пермская езда
Комментарий 11-летнего мальчика остался без ответа, а потом и вовсе пропал.

Пермяки возмущены, что мэр города Эдуард Соснин не ответил ребенку под постом на своей странице «ВКонтакте». Из комментариев под одним из постов главы Перми исчез вопрос мальчика. Ребенок поинтересовался, почему для учеников 5 класса проезд в общественном транспорте является платным. Он отметил, что регулярно ездил на тренировки в 4 классе бесплатно, а в этом году уже вынужден оплачивать. «Но ведь я не на работу пошел, а в 5 класс, лет мне 11, а работать с 14 можно. А вот у депутатов почему-то проезд бесплатный, но они на работу ездят и там зарплату получают», — написал подросток.

Фото: скриншот пользователей «ВКонтакте»

Сейчас этого мнения под публикацией о снижении стоимости проезда для школьников 5-11 классов нет. Зато есть множество комментариев от жителей Перми, которые считают, что недовольное мнение мальчика удалил сам мэр. В подтверждение своего возмущения пермяки отправляют скриншот высказывания подростка и просят Эдуарда Соснина ответить на его вопросы.

Фото: комментарии под постом Эдуарда Соснина «ВКонтакте»

Корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми пояснили, что комментарий удалил сам пользователь. В дептрансе напомнили, что проездной для школьников 5-11 классов стал вдвое дешевле, чем для остальных категорий граждан. Льгота позволяет снизить нагрузку на семейные бюджеты пермяков.

Городские власти называют ограничения по льготам вынужденной мерой. Для всех категорий пассажиров ввести бесплатный проезд невозможно, так как нужно обеспечивать и другие социальные отрасли — строительство и содержание школ, детских садов, дорог, спортивных объектов, и так далее, говорят в мэрии.

Ранее депутаты Пермской городской думы одобрили предложение о снижении цены на льготные школьные проездные на один месяц — до 777 рублей вместо 1 тыс. 110 рублей. Оно вступит в силу с 1 ноября.

#Общество#Пермская езда#Пермь
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