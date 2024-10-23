«У депутатов почему-то проезд бесплатный». Школьник задал вопрос мэру Перми

Пермяки возмущены, что мэр города Эдуард Соснин не ответил ребенку под постом на своей странице «ВКонтакте». Из комментариев под одним из постов главы Перми исчез вопрос мальчика. Ребенок поинтересовался, почему для учеников 5 класса проезд в общественном транспорте является платным. Он отметил, что регулярно ездил на тренировки в 4 классе бесплатно, а в этом году уже вынужден оплачивать. «Но ведь я не на работу пошел, а в 5 класс, лет мне 11, а работать с 14 можно. А вот у депутатов почему-то проезд бесплатный, но они на работу ездят и там зарплату получают», — написал подросток.