Уссурийский полиграф продолжает захватывать пермские леса

Специалисты Россельхознадзора по результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского лесничества и Закамского лесничества Пермского края, выявили новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Если еще две недели назад площадь, пораженная Уссурийским полиграфом составляла 42958,49 га, то сейчас она увеличилась вдвое, сообщают в ведомстве.