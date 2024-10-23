Уссурийский полиграф продолжает захватывать пермские леса

Posted 23 октября, 14:14
Published 23 октября, 14:14
Modified 23 октября, 14:16
Updated 23 октября, 14:16
Специалисты Россельхознадзора по результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского лесничества и Закамского лесничества Пермского края, выявили новые очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Если еще две недели назад площадь, пораженная Уссурийским полиграфом составляла 42958,49 га, то сейчас она увеличилась вдвое, сообщают в ведомстве.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, Управлением издан приказ от 23.10.2024 № 01/59-03/936 «Об изменении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Нижне-Курьинского и Верхне-Курьинского участковых лесничеств Пермского городского лесничества, Краснокамского и Гайвинского участковых лесничеств Закамского лесничества общей площадью 82467,28 га.
Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта, сообщают в Россельхознадзоре.