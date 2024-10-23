В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев

Posted 23 октября, 09:50
Published 23 октября, 09:50
Modified 23 октября, 09:52
Updated 23 октября, 09:52
В Перми в доме по ул. Космонавта Беляева, 47, с 27 июня не газа. Его отключили из-за того, что владельцы одной из квартир не предоставляли доступ для проверки счетчиков, сообщила читательница Properm.ru.
По словам женщины, по всей видимости, в квартире никто не проживает. Жители обращаются в управляющую кампанию, но там никаких мер не предпринимают. В доме проживают бабушка и дедушка пермячки, которые на протяжении почти четырех месяцев готовят еду на электрической плитке, из-за чего повысились платежи за электричество. Читательница отмечает, что недавно свет отключили на весь день.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. На вопрос, почему меры по подключению газа в жилой дом не предпринимается, в ведомстве не ответили. Однако сообщили, что в администрацию Индустриального района по возникшей ситуации обращения не поступали. Власти также отметили, что жильцы дома могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора на ул. Клары Цеткин, 10а и в АО «Газпром газораспределение Пермь» на ул. Петропавловская, 43.