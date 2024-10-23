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Posted 23 октября, 09:50

Published 23 октября, 09:50

Modified 23 октября, 09:52

Updated 23 октября, 09:52

В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев

В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев

23 октября 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Газ отключили потому, что одна из квартир не предоставляет доступ для проверки газовых счетчиков.

В Перми в доме по ул. Космонавта Беляева, 47, с 27 июня не газа. Его отключили из-за того, что владельцы одной из квартир не предоставляли доступ для проверки счетчиков, сообщила читательница Properm.ru.

По словам женщины, по всей видимости, в квартире никто не проживает. Жители обращаются в управляющую кампанию, но там никаких мер не предпринимают. В доме проживают бабушка и дедушка пермячки, которые на протяжении почти четырех месяцев готовят еду на электрической плитке, из-за чего повысились платежи за электричество. Читательница отмечает, что недавно свет отключили на весь день.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. На вопрос, почему меры по подключению газа в жилой дом не предпринимается, в ведомстве не ответили. Однако сообщили, что в администрацию Индустриального района по возникшей ситуации обращения не поступали. Власти также отметили, что жильцы дома могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора на ул. Клары Цеткин, 10а и в АО «Газпром газораспределение Пермь» на ул. Петропавловская, 43.

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#Пермь#Электричество#Жилье#Индустриальный район#Управляющая компания#Мэрия#Инспекция жилищного надзора#Газоснабжение
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