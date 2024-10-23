В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев

По словам женщины, по всей видимости, в квартире никто не проживает. Жители обращаются в управляющую кампанию, но там никаких мер не предпринимают. В доме проживают бабушка и дедушка пермячки, которые на протяжении почти четырех месяцев готовят еду на электрической плитке, из-за чего повысились платежи за электричество. Читательница отмечает, что недавно свет отключили на весь день.