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Posted 23 октября, 15:13

Published 23 октября, 15:13

Modified 23 октября, 15:15

Updated 23 октября, 15:15

В Перми вынесен приговор за смертельную драку в букмекерской конторе

В Перми вынесен приговор за смертельную драку в букмекерской конторе

23 октября 2024, 15:13
Фото: 1MI
Двое посетителей заведения для спортивных ставок повздорили и устроили драку.

В Перми к девяти годам колонии строгого режима приговорили любителя делать ставки на спорт, устроившего смертельную драку в букмекерской конторе, сообщают в прокуратуре. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, приведшем к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.

Как известно из материалов дела, 10 ноября 2023 года в зале букмекерской конторы в микрорайоне Гайва между двумя любителями спортивных ставок произошел конфликт. Подсудимый в драке нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками по голове, из материалов суда известно, что мужчина профессионально занимается боксом. Его оппонент упал на пол и при падении ударился головой об угол стены дверного проема. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также частично удовлетворены гражданские иски родственников погибшего мужчины о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда.

#Происшествия#Общество#Суд
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