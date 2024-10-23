В Перми вынесен приговор за смертельную драку в букмекерской конторе

Как известно из материалов дела, 10 ноября 2023 года в зале букмекерской конторы в микрорайоне Гайва между двумя любителями спортивных ставок произошел конфликт. Подсудимый в драке нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками по голове, из материалов суда известно, что мужчина профессионально занимается боксом. Его оппонент упал на пол и при падении ударился головой об угол стены дверного проема. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте происшествия.