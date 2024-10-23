В Перми вынесен приговор за смертельную драку в букмекерской конторе

Posted 23 октября, 15:13
Published 23 октября, 15:13
Modified 23 октября, 15:15
Updated 23 октября, 15:15
В Перми к девяти годам колонии строгого режима приговорили любителя делать ставки на спорт, устроившего смертельную драку в букмекерской конторе, сообщают в прокуратуре. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, приведшем к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.
Как известно из материалов дела, 10 ноября 2023 года в зале букмекерской конторы в микрорайоне Гайва между двумя любителями спортивных ставок произошел конфликт. Подсудимый в драке нанес потерпевшему не менее четырех ударов руками по голове, из материалов суда известно, что мужчина профессионально занимается боксом. Его оппонент упал на пол и при падении ударился головой об угол стены дверного проема. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте происшествия.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также частично удовлетворены гражданские иски родственников погибшего мужчины о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда.