В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов

По информации Properm.ru, речь идет о Центре развития ребенка — Детском саде № 178. Связаться с учреждением оперативно не удалось. Корреспондент редакции направил запрос в администрацию города.



Ранее сообщалось, что проверки организации питания в школах и детских садах проходят по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Мероприятию по выявлению нарушений проходят с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС. По пристальным вниманием надзорных ведомств находится исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, качеству оказываемых услуг, ценообразованию, балансу рациона по разным критериям, а также соблюдение порядка поставки продуктов, наличия документов и маркировки.