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Posted 23 октября, 09:26

Published 23 октября, 09:26

Modified 23 октября, 09:28

Updated 23 октября, 09:28

Прокуратура выявила нарушение санитарных норм в детском саду Перми

В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов

23 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура выявила нарушение санитарных норм в детском саду Перми

Руководителю учреждения внесено представление.

В Перми прокуратура и сотрудники роспотребнадзора провели проверку организации питания в детском саду. Информация об этом появилась на сайте надзорного органа.

Выяснилось, что в дошкольном учреждении не соблюдали температурный режим хранения продуктов. Главе детского сада внесли представление, нарушения были устранены. В отношении заведующей детского сада возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что суд на 500 тыс. рублей оштрафовал пермского поставщика больничного питания. Компанию обвинили во взятке бывшему главврачу краевого онкодиспансера.

По информации Properm.ru, речь идет о Центре развития ребенка — Детском саде № 178. Связаться с учреждением оперативно не удалось. Корреспондент редакции направил запрос в администрацию города.

Ранее сообщалось, что проверки организации питания в школах и детских садах проходят по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Мероприятию по выявлению нарушений проходят с привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС. По пристальным вниманием надзорных ведомств находится исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, качеству оказываемых услуг, ценообразованию, балансу рациона по разным критериям, а также соблюдение порядка поставки продуктов, наличия документов и маркировки.

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#Пермь#Прокуратура#Детский сад#Роспотребнадзор#Проверка#Нарушения#Питание#Нормы#Санитарные требования
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