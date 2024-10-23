В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы

Posted 23 октября, 03:03
Published 23 октября, 03:03
Modified 23 октября, 03:05
Updated 23 октября, 03:05
В ходе СВО 24 июля 2024 года погиб уроженец Нытвенского округа Дмитрий Лазуков. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета во ВКонтакте.
Рядовой Лазуков служил гранатометчиком в штурмовой роте мотострелкового полка. Прощание с мужчиной пройдет сегодня, 23 октября в 10:00, в поселке Новоильинский в Доме досуга на ул. Первомайская, 36. Гражданская панихида начнется в 11:00.
«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку!», — пишет администрация округа.