В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы

Рядовой Лазуков служил гранатометчиком в штурмовой роте мотострелкового полка. Прощание с мужчиной пройдет сегодня, 23 октября в 10:00, в поселке Новоильинский в Доме досуга на ул. Первомайская, 36. Гражданская панихида начнется в 11:00.



«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку!», — пишет администрация округа.