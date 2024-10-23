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Posted 23 октября, 03:03

Published 23 октября, 03:03

Modified 23 октября, 03:05

Updated 23 октября, 03:05

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Лазуковым из Нытвы

В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы

23 октября 2024, 03:03
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского округа

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Лазуковым из Нытвы

Прощание пройдет в поселке Новоильинский.

В ходе СВО 24 июля 2024 года погиб уроженец Нытвенского округа Дмитрий Лазуков. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета во ВКонтакте.

Рядовой Лазуков служил гранатометчиком в штурмовой роте мотострелкового полка. Прощание с мужчиной пройдет сегодня, 23 октября в 10:00, в поселке Новоильинский в Доме досуга на ул. Первомайская, 36. Гражданская панихида начнется в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку!», — пишет администрация округа.

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#Военная операция#Соболезнования#Церемония прощания#Героизм
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