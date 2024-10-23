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Posted 23 октября, 12:45

Published 23 октября, 12:45

Modified 23 октября, 12:45

Updated 23 октября, 12:45

В РЭО рассказали о составе жюри «Зеленой премии — 2024»

В РЭО рассказали о составе жюри «Зеленой премии — 2024»

23 октября 2024, 12:45
Фото: 1MI
В этом году работы участников конкурса «Зеленая премия» будут оценивать 26 членов жюри, среди которых эксперты природоохранной отрасли, медийные личности, спортсмены и экоактивисты.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в этом году состав жюри конкурса был значительно расширен, пишет 56orb.ru. Список номинаций стал больше, поэтому необходимо внимание со стороны представителей разных отраслей, включая экологов, общественников, экоактивистов и спортсменов, которые нередко становятся в авангарде экологической повестки.

В этом году судить конкурсантов будут 3 депутата — первый зампредседателя Комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, глава Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, глава Комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Также в состав жюри вошли ректоры трех университетов — ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Кроме этого, в состав жюри вошли представители сферы обращения с ТКО: руководитель ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, глава АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, директор выставок «ВэйстТэк» и «ЭКВАТЭК» Михаил Буховский, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

В состав жюри конкурса вошли представители финансовой сферы и бизнеса: Михаил Чачин, вице-президент ПАО «Сбербанк», Светлана Бик, руководитель аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», Павел Титов, президент ООО «Деловая Россия», Андрей Бетин, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», и Татьяна Терентьева, заместитель гендиректора по персоналу ГК «Росатом».

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что каждый член жюри оценит заявки в категориях общественного, профессионального и юннатского треков, составит шорт-листы, из которых будут выбраны победители конкурса. Их имена будут названы на торжественной церемонии в декабре.

Заявки на участие в «Зеленой премии» принимаются на сайте Российского экологического оператора.

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