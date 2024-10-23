В РЭО рассказали о составе жюри «Зеленой премии — 2024»

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в этом году состав жюри конкурса был значительно расширен, пишет 56orb.ru. Список номинаций стал больше, поэтому необходимо внимание со стороны представителей разных отраслей, включая экологов, общественников, экоактивистов и спортсменов, которые нередко становятся в авангарде экологической повестки.