В РЭО рассказали о составе жюри «Зеленой премии — 2024»

Posted 23 октября, 12:45
Published 23 октября, 12:45
Modified 23 октября, 12:45
Updated 23 октября, 12:45
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в этом году состав жюри конкурса был значительно расширен, пишет 56orb.ru. Список номинаций стал больше, поэтому необходимо внимание со стороны представителей разных отраслей, включая экологов, общественников, экоактивистов и спортсменов, которые нередко становятся в авангарде экологической повестки.
В этом году судить конкурсантов будут 3 депутата — первый зампредседателя Комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, глава Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, глава Комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Также в состав жюри вошли ректоры трех университетов — ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.
Кроме этого, в состав жюри вошли представители сферы обращения с ТКО: руководитель ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили, глава АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, директор выставок «ВэйстТэк» и «ЭКВАТЭК» Михаил Буховский, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.
В состав жюри конкурса вошли представители финансовой сферы и бизнеса: Михаил Чачин, вице-президент ПАО «Сбербанк», Светлана Бик, руководитель аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», Павел Титов, президент ООО «Деловая Россия», Андрей Бетин, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», и Татьяна Терентьева, заместитель гендиректора по персоналу ГК «Росатом».
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что каждый член жюри оценит заявки в категориях общественного, профессионального и юннатского треков, составит шорт-листы, из которых будут выбраны победители конкурса. Их имена будут названы на торжественной церемонии в декабре.
Заявки на участие в «Зеленой премии» принимаются на сайте Российского экологического оператора.