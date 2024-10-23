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Posted 23 октября, 05:47

Published 23 октября, 05:47

Modified 23 октября, 05:49

Updated 23 октября, 05:49

Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда

Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда

23 октября 2024, 05:47
Фото: 1MI / krasnokamsk.ru
Сюжет
Краснокамск
Уход чиновника с поста подтвердил глава округа.

Вчера с должности первого заместителя главы Краснокамского округа уволили Антона Максимчука. Произошло это после того, как региональный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об его увольнении, сообщает «Ъ-Прикамье». Уход чиновника с поста подтвердил глава муниципалитета Игорь Быкариз.

До этого краснокамская прокуратура подала иск с указанием на утрату доверия в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. По мнению правоохранительных органов, в 2019 году отчим знакомого Максимчука купил в городе нежилое помещение (площадь объекта 120,4 кв. м) на торгах за 2,3 млн рублей. При этом вторым участником аукциона стала компания «Атлант», которой руководил родственник чиновника. Главой аукционной комиссии был сам Антон Максимчук.

Родился Максимчук 20 апреля 1979 года. Окончил Юридический институт МВД по специальности юриспруденция. До 2004 работал в ГУВД Пермской области, в 2010 году его назначили начальников управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг Администрации Краснокамского района, в 2014 году замглавы муниципалитета по развитию территорий, через три года -первым заместителем главы Краснокамского района по социально-экономическому развитию, а в 2019 -первым замглавы ведомства по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом.

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#Недвижимость#Политика#Суд#Краснокамск#Пермский край#Прокуратура#Аукцион#Увольнение#Коррупция
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