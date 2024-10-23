Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда

Родился Максимчук 20 апреля 1979 года. Окончил Юридический институт МВД по специальности юриспруденция. До 2004 работал в ГУВД Пермской области, в 2010 году его назначили начальников управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг Администрации Краснокамского района, в 2014 году замглавы муниципалитета по развитию территорий, через три года -первым заместителем главы Краснокамского района по социально-экономическому развитию, а в 2019 -первым замглавы ведомства по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом.