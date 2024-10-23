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Posted 23 октября, 06:22

Published 23 октября, 06:22

Modified 23 октября, 06:24

Updated 23 октября, 06:24

Прокуратура Прикамья проводит прямую линию по отопительному сезону

Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру

23 октября 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура Прикамья проводит прямую линию по отопительному сезону

Сюжет
Коммунальный рай
На вопросы будут отвечать представители ИГЖН.

В четверг, 24 октября, пермяки смогут задать вопросы, касающиеся отопительного сезона. В прокуратуре Прикамья состоится прямая телефонная линия, в которой будут участвовать представители краевой Инспекции государственного жилищного надзора.

Жители региона могут сообщить о перебоях в подаче отопления или его отсутствии, а также пожаловаться на работу или бездействие управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Для этого с 11:00 до 12:00 нужно позвонить по телефону 8 (342) 233-56-53. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что информация от пермяков станет поводом для проведения проверок. А если есть основания, то будут приняты и меры прокурорского реагирования.

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#Общество#Коммунальный рай#Касается каждого#Пермь#Жкх#Прокуратура#Отопление
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