Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру

Жители региона могут сообщить о перебоях в подаче отопления или его отсутствии, а также пожаловаться на работу или бездействие управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Для этого с 11:00 до 12:00 нужно позвонить по телефону 8 (342) 233-56-53. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что информация от пермяков станет поводом для проведения проверок. А если есть основания, то будут приняты и меры прокурорского реагирования.