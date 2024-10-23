Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру

Posted 23 октября, 06:22
Published 23 октября, 06:22
Modified 23 октября, 06:24
Updated 23 октября, 06:24
В четверг, 24 октября, пермяки смогут задать вопросы, касающиеся отопительного сезона. В прокуратуре Прикамья состоится прямая телефонная линия, в которой будут участвовать представители краевой Инспекции государственного жилищного надзора.
Жители региона могут сообщить о перебоях в подаче отопления или его отсутствии, а также пожаловаться на работу или бездействие управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Для этого с 11:00 до 12:00 нужно позвонить по телефону 8 (342) 233-56-53. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщают, что информация от пермяков станет поводом для проведения проверок. А если есть основания, то будут приняты и меры прокурорского реагирования.