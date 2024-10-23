Здание ВКИУ не будут использовать для второй сцены театра «У Моста»

Помещения бывшего здания военного командно-инженерного училища (ВКИУ) не будут использовать для размещения второй сцены пермского театра «У Моста». Они не соответствуют необходимым требованиям, из-за чего обустройство нового зала невозможно, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник. «Это частное помещение, администрацией города никаких переговоров о возможности его реконструкции под размещение театра „У Моста“ с собственником не ведется», — пояснил собеседник издания.