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Posted 23 октября, 10:32

Published 23 октября, 10:32

Modified 23 октября, 10:34

Updated 23 октября, 10:34

Здание ВКИУ не будут использовать для нужд театра «У Моста»

Здание ВКИУ не будут использовать для второй сцены театра «У Моста»

23 октября 2024, 10:32
Фото: properm.ru

Здание ВКИУ не будут использовать для нужд театра «У Моста»

Худрук театра Сергей Федотов сообщал ранее, что помещения могут переделать.

Помещения бывшего здания военного командно-инженерного училища (ВКИУ) не будут использовать для размещения второй сцены пермского театра «У Моста». Они не соответствуют необходимым требованиям, из-за чего обустройство нового зала невозможно, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник. «Это частное помещение, администрацией города никаких переговоров о возможности его реконструкции под размещение театра „У Моста“ с собственником не ведется», — пояснил собеседник издания.

Ранее интернет-газета «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова сообщала, что помещения бывшего ВКИУ могут переделать для открытия новой сцены театра. По данным «Текста», в здании началось обустройство дополнительного эвакуационного выхода из зала.

О переговорах по поводу аренды здания ВКИУ для театра «У Моста» стало известно в 2022 году. В июле 2024 года госэкспертиза провела обследование объекта и выявила недочеты, препятствующие реализации проекта.

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