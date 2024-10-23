Жалобу на приговор осужденного за госизмену чиновника из Перми рассмотрят в ноябре

Posted 23 октября, 09:54
Published 23 октября, 09:54
Modified 23 октября, 10:55
Updated 23 октября, 10:55
Жалоба на приговор осужденного за госизмену и покушение на теракт пермского чиновника Антона Галэты* поступила на рассмотрение Апелляционного военного суда в Москве, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Рассмотрение дела назначено на 18 ноября.
Весной 2024 года Центральный военный суд приговорил бывшего чиновника мэрии к 12 годам колонии строгого режима, четыре первых года он проведет в тюрьме. Также после освобождения из колонии он три года не сможет вести страницы в соцсетях и администрировать сайты в интернете. Осужденный не согласился с приговором и пытается его обжаловать.
Действующего на тот момент чиновника мэрии Перми задержали летом 2022 года. Уголовное дело в отношении Антона Галэта* расследовали в УФСБ по Пермскому краю. В распространенном спецслужбой в мае официальном сообщении указано, что с сентября по октябрь 2022 года осужденный сотрудничал с представителями вооруженных сил Украины, готовился к диверсионно-террористическим акциям на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми.
Как ранее стало известно, Галэта признал, что готовил ряд терактов, в том числе — в здании УВД Перми, на Пермском пороховом заводе. Также он признал и связь с представителями «Русского добровольческого корпуса», внесенного в России с список террористических групп и запрещенного в стране. Свои поступки он пояснял идейными соображениями и сам факт того, что он совершал преступление не признавал.
*В сентябре 2023 года Росфинмониторинг внес уроженца Белгорода Антона Галэту в список в список экстремистов и террористов. Сразу после этого его уголовное дело поступило на рассмотрение в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.
Галэта — бывший сотрудник городского департамента дорог и транспорта и МКУ «Содержание казенного имущества». До этого он работал руководителем отдела реализации инфраструктурных проектов и программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми и специалистом в Департаменте дорог и транспорта мэрии.