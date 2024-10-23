Жалобу на приговор осужденного за госизмену чиновника из Перми рассмотрят в ноябре

Как ранее стало известно, Галэта признал, что готовил ряд терактов, в том числе — в здании УВД Перми, на Пермском пороховом заводе. Также он признал и связь с представителями «Русского добровольческого корпуса», внесенного в России с список террористических групп и запрещенного в стране. Свои поступки он пояснял идейными соображениями и сам факт того, что он совершал преступление не признавал.