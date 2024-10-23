Жители Кемеровской области стали меньше бояться увольнения

Posted 23 октября, 04:27
Published 23 октября, 04:27
Modified 23 октября, 04:29
Updated 23 октября, 04:29
В Кемеровской области снизилась доля работников, которые боятся увольнения по инициативе начальства. Лишь 13% опрошенных жителей региона опасаются, что их может уволить работодатель. Статистику приводит издание VSE42.Ru со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.
Исследование проводилось по итогам третьего квартала нынешнего года. По сравнению с началом 2024 года, количество ответов об отсутствии такого страха снизилось на 16%. Всего по России сотрудников, видящих реальную угрозу увольнения, лишь немного больше — 18%.
Чаще всего увольнения боятся работники сфер медицины, маркетинга, туризма и ресторанов, а также строительства и недвижимости. Стабильнее чувствуют себя сотрудники, занятые в сферах розничной торговли, производства, науки и образования, а также IT-специалисты и юристы.