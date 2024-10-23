properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 04:27

Published 23 октября, 04:27

Modified 23 октября, 04:29

Updated 23 октября, 04:29

Жители Кемеровской области стали меньше бояться увольнения

Жители Кемеровской области стали меньше бояться увольнения

23 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Аналитики также рассказали, какие сферы подвержены подобным страхам реже.

В Кемеровской области снизилась доля работников, которые боятся увольнения по инициативе начальства. Лишь 13% опрошенных жителей региона опасаются, что их может уволить работодатель. Статистику приводит издание VSE42.Ru со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru.

Исследование проводилось по итогам третьего квартала нынешнего года. По сравнению с началом 2024 года, количество ответов об отсутствии такого страха снизилось на 16%. Всего по России сотрудников, видящих реальную угрозу увольнения, лишь немного больше — 18%.

Чаще всего увольнения боятся работники сфер медицины, маркетинга, туризма и ресторанов, а также строительства и недвижимости. Стабильнее чувствуют себя сотрудники, занятые в сферах розничной торговли, производства, науки и образования, а также IT-специалисты и юристы.

Читайте также:
В Прикамье на треть вырос спрос на поваровФотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях
#Работа#Общество#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика