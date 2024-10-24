Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза

Михаилу Давыдову 61 год. В органах внутренних дел он трудится с 1987 года, а в 2009-м стал генерал-майором милиции. В ходе реформы МВД в 2011-м Михаилу Давыдову присвоили специальное звание генерал-майора полиции и назначили на пост замначальника главка полиции в Прикамье. С 2018 по 2020 год он работал начальником ГУ МВД России по Пермскому краю.