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Posted 24 октября, 11:09

Published 24 октября, 11:09

Modified 24 октября, 11:11

Updated 24 октября, 11:11

Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза

Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза

24 октября 2024, 11:09
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Он руководил полицией Прикамья с 2018 по 2020 год.

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов трудоустроился в столичном вузе после ухода из полиции. Его назначили проректором по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, сообщается на сайте вуза.

Михаилу Давыдову 61 год. В органах внутренних дел он трудится с 1987 года, а в 2009-м стал генерал-майором милиции. В ходе реформы МВД в 2011-м Михаилу Давыдову присвоили специальное звание генерал-майора полиции и назначили на пост замначальника главка полиции в Прикамье. С 2018 по 2020 год он работал начальником ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всероссийская академия внешней торговли находится в Москве, она существует с 1931 года. Вуз специализируется на подготовке специалистов по внешней экономике. Тремя годами ранее академия вошла в Российско-китайскую ассоциацию экономических университетов (ASREU).

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