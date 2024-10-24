Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы не избежал утраты доверия

Posted 24 октября, 07:40
Published 24 октября, 07:40
Modified 24 октября, 07:42
Updated 24 октября, 07:42
Судья Пермского краевого суда Михаил Казаков отклонил апелляционную жалобу бывшего руководителя пресс-службы Пермской городской Думы Константина Шестакова. Ранее Ленинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры об его увольнении по коррупционному признаку и внесении имени экс-чиновника в реестр уволенных в связи с утратой доверия. Аппарат гордумы решение первой инстанции не обжаловал.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Константин Шестаков в суд не явился, его интересы представляли по доверенности юристы Ирина Лунегова и Александр Трапезников. Они приобщили пояснения и заявки депутатов на размещение в конкретных СМИ по контракту в ООО «Центр деловой информации». Суд отклонил этот пакет документов, как не имеющий отношения к рассмотрению дела по существу
В иске прокурор Севак Ванцян указал, что при приёме на работу Шестаков был предупреждён о невозможности допущения конфликта интересов. На что представитель Ирина Лунегова назвала оценочным определение законодателем конфликта интересов. А при подписании документов с ЦДИ Константин Шестаков единолично не принимал решений, а «выполнял запланированное свыше». Кроме того, юрист утверждала, что Шестаков не получал никакой личной выгоды.
Прокурор назвал коррупционное «нарушение тяжким и значительным», а доводы Шестакова и его юристов необоснованными и связанными с неверным толкованием норм закона. Он напомнил, что при проведении проверки в феврале Шестаков был отстранен от исполнения обязанностей и поспешно уволен. Что может говорить о попытке уйти от ответственности.
На вопрос суда, почему Шестаков не уведомил думу о конфликте интересов, его представитель предположила, что он не видел предмета конфликта. Также они заметили, что в Перми не так много СМИ, где можно разместить информацию о работе депутатов думы. В результате суд вновь признал увольнение экс-чиновника Гордумы в связи с утратой доверия законным.
В апелляционной жалобе Шестаков указал на формальные неточности в решении первой инстанции, например на то, что он не являлся депутатом, председателем гордумы или аудитором КСП, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как коррупционные. Кроме того, он указывает на то, что не был надлежащим образом ознакомлен с материалами прокурорской проверки, выявившей в его действиях признаки коррупции, а в материалах дела полные сведения о проверке отсутствуют.
Также в апелляционной жалобе Шестаков указал, что по его мнению он не должен был указывать на наличие в его действиях конфликта интересов, поскольку не усматривал никакой корысти. Прокуратура по итогам проверки указала, что будучи контрактным управляющим, Шестаков сам подписывал муниципальные контракты с ООО «Центр деловой информации». Поскольку с собственницей общества Светланой Мазановой у Шестакова сложились длительные неформальные отношения и есть общая недвижимость в Крыму, прокурор Перми усмотрел в его действиях наличие конфликта интересов.
Во время рассмотрения иска прокуратуры Шестаков с увольнением в связи с утратой доверия не соглашался, хотя и утверждал, что понимал наличие конфликта интересов, но «не придал значения». От комментариев журналисту Properm.ru он отказался. В феврале на фоне проверки прокуратуры Шестаков в кратчайшие сроки уволился по собственному желанию.
1 августа Судья Ленинского районного суда Ольга Будилова вынесла решение по иску прокуратуры Перми к городской думе и бывшему руководителю пресс-службы Константину Шестакову. В рамках гражданского иска надзорное ведомство потребовало уволить бывшего сотрудника не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.