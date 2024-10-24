Через Модульбанк селлеры смогут выводить выручку без комиссий с 10 маркетплейсов

Недавно представители Модульбанка рассказали об увеличении числа маркетплейсов, на которых продавцы могут без лимитов и комиссии выводить со счета выручку. Такая возможность распространяется и на физических лиц. Если раньше эта услуга была доступна на таких крупнейших интернет-площадках, как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет», AliExpress, то теперь эта функция появилась на маркетплейсах Lamoda, «Лемана ПРО», а также «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow.