Через Модульбанк селлеры смогут выводить выручку без комиссий с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 06:30
Published 24 октября, 06:30
Modified 24 октября, 06:30
Updated 24 октября, 06:30
Согласно исследованию Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском e-commerce составляет 1400 рублей. По итогам первого полугодия 2024 года россияне в совокупности потратили на маркетплейсах 5,2 триллиона рублей. Это половина от общего оборота электронной коммерции в стране, пишет inkazan.ru.
Тем временем совершенствуется работа на самих электронных торговых площадках. Этому способствуют в том числе финансовые учреждения, которые видят взаимную выгоду от сотрудничества в этом секторе. Среди крупнейших партнеров маркетплейсов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие. Эти организации предлагают финансовые услуги и продукты, адаптированные для потребителей, а также участвуют в совместных акциях и программах лояльности.
Недавно представители Модульбанка рассказали об увеличении числа маркетплейсов, на которых продавцы могут без лимитов и комиссии выводить со счета выручку. Такая возможность распространяется и на физических лиц. Если раньше эта услуга была доступна на таких крупнейших интернет-площадках, как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет», AliExpress, то теперь эта функция появилась на маркетплейсах Lamoda, «Лемана ПРО», а также «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow.
С 2014 года Модульбанк запустил такие сервисы, как аналитика, сопровождение закупок в других странах, сервис для управления магазинами и другие. За это время общее количество пользователей сервисов банка превысило 25 тысяч предпринимателей.
Финансовые и нефинансоввые продукты для селлеров в интернет-магазинах привлекательны и тем, что позволяют выходить предпринимателям на торговые площадки, уменьшая риски и увеличивая выручку.