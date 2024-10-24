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Posted 24 октября, 11:05

Published 24 октября, 11:05

Modified 24 октября, 11:07

Updated 24 октября, 11:07

Пермяки могут предложить мэрии присвоить охранный статус деревьям

Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья

24 октября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney

Пермяки могут предложить мэрии присвоить охранный статус деревьям

Сюжет
Экология
Для этого создана комиссия из общественников, ученых и представителей мэрии.

Чиновники предложили пермякам поделиться информацией об особо ценных деревьях. Им могут присвоить охранный статус — в сентябре в пресс-службе мэрии сообщали, что для этого создана специальная комиссия. В нее входят ученые, общественники, представители администрации города и муниципальных учреждений.

Свои предложения по присвоению охранного статуса зеленым насаждениям можно направить на электронную почту [email protected] или принести в распечатанном виде в городское управление по экологии и природопользованию по ул. Советская, 22. В описании предложения в произвольной форме стоит направить следующие данные:

  • где находится дерево или кустарник — привязать его к улице, дому, географическим координатам, по которым его местоположение можно четко определить;
  • фотографии или архивные материалы, научные статьи, публикации, которые подтверждают особую ценность растения.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию мэрии, охранный статус получат те зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, а также обладают культурной, исторической и природной ценностью. Такой статус также получат очень старые деревья или те, с которыми связаны легенды, предания или исторические события.

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#Общество#Пермь#Экология#Городская среда#Администрация Перми#Природа
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