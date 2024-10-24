Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья

Posted 24 октября, 11:05
Published 24 октября, 11:05
Modified 24 октября, 11:07
Updated 24 октября, 11:07
Чиновники предложили пермякам поделиться информацией об особо ценных деревьях. Им могут присвоить охранный статус — в сентябре в пресс-службе мэрии сообщали, что для этого создана специальная комиссия. В нее входят ученые, общественники, представители администрации города и муниципальных учреждений.
Свои предложения по присвоению охранного статуса зеленым насаждениям можно направить на электронную почту [email protected] или принести в распечатанном виде в городское управление по экологии и природопользованию по ул. Советская, 22. В описании предложения в произвольной форме стоит направить следующие данные:
Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию мэрии, охранный статус получат те зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, а также обладают культурной, исторической и природной ценностью. Такой статус также получат очень старые деревья или те, с которыми связаны легенды, предания или исторические события.