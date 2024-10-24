Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию мэрии, охранный статус получат те зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, а также обладают культурной, исторической и природной ценностью. Такой статус также получат очень старые деревья или те, с которыми связаны легенды, предания или исторические события.