Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту

Posted 24 октября, 08:38
Published 24 октября, 08:38
Modified 24 октября, 08:40
Updated 24 октября, 08:40
Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор чиновнице из местной администрации, признанной виновной в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным Properm.ru, речь идет о нынешней замглавы по инфраструктуре администрации округа Наталье Юрковой.
В период 2022–2023 гг. подсудимая работала начальником управления благоустройства дорожной деятельности администрации городского округа. В этот время она подписала дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на капитальный ремонт дороги. Однако обоснований для завышения не было — это выяснила прокурорская проверка, после чего было возбуждено уголовное дело.
Суд в итоге назначил Юрковой два года лишения свободы условно, а также лишил ее права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года. При этом, судя по данным сайта лысьвенской администрации, женщина по-прежнему работает в мэрии. С осужденной в пользу мэрии взыскана сумма причинённого материального ущерба. В его обеспечение сохранен арест на принадлежащий чиновнице автомобиль.