Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту

Суд в итоге назначил Юрковой два года лишения свободы условно, а также лишил ее права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года. При этом, судя по данным сайта лысьвенской администрации, женщина по-прежнему работает в мэрии. С осужденной в пользу мэрии взыскана сумма причинённого материального ущерба. В его обеспечение сохранен арест на принадлежащий чиновнице автомобиль.