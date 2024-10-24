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Posted 24 октября, 08:38

Published 24 октября, 08:38

Modified 24 октября, 08:40

Updated 24 октября, 08:40

Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту

Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту

24 октября 2024, 08:38
Фото: properm.ru
Сюжет
Возле кормушки
Женщина отделилась условным сроком

Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор чиновнице из местной администрации, признанной виновной в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным Properm.ru, речь идет о нынешней замглавы по инфраструктуре администрации округа Наталье Юрковой.

В период 2022–2023 гг. подсудимая работала начальником управления благоустройства дорожной деятельности администрации городского округа. В этот время она подписала дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на капитальный ремонт дороги. Однако обоснований для завышения не было — это выяснила прокурорская проверка, после чего было возбуждено уголовное дело.

Суд в итоге назначил Юрковой два года лишения свободы условно, а также лишил ее права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года. При этом, судя по данным сайта лысьвенской администрации, женщина по-прежнему работает в мэрии. С осужденной в пользу мэрии взыскана сумма причинённого материального ущерба. В его обеспечение сохранен арест на принадлежащий чиновнице автомобиль.

#Суд#Возле кормушки#Пермский край#Лысьва#Прокуратура#Уголовное дело#Дорожное строительство#Контракт#Чиновница
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