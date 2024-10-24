Федеральный автодилер «Ключавто» уходит из Перми

В «Ключавто» изданию подтвердили, что компания уходит с пермского авторынка. Пока организация не планирует арендовать в регионе другие локации для размещения салона. Холдинг является одним из крупнейших автодилеров в России. Сеть обслуживает 32 крупных города страны от Северного Кавказа до Сибири. Организация работает уже 23 года.