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Posted 24 октября, 06:50

Published 24 октября, 06:50

Modified 24 октября, 06:52

Updated 24 октября, 06:52

Из Прикамья ушел федеральный автохолдинг «Ключавто»

Федеральный автодилер «Ключавто» уходит из Перми

24 октября 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney

Из Прикамья ушел федеральный автохолдинг «Ключавто»

Компания отказалась от права аренды помещения в Перми.

В Прикамье прекращает работу крупный федеральный автодилер «Ключавто». Холдинг отказался от аренды помещения на ул. Спешилова, 111/3. Право аренды здания было передано другому дилеру «Автопрестиж», сообщает «Ъ-Прикамье».

В «Ключавто» изданию подтвердили, что компания уходит с пермского авторынка. Пока организация не планирует арендовать в регионе другие локации для размещения салона. Холдинг является одним из крупнейших автодилеров в России. Сеть обслуживает 32 крупных города страны от Северного Кавказа до Сибири. Организация работает уже 23 года.

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#Пермь#Россия#Прикамье#Ключавто#Автодилеры#Салон автомобилей
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