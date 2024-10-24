Федеральный автодилер «Ключавто» уходит из Перми

Posted 24 октября, 06:50
Published 24 октября, 06:50
Modified 24 октября, 06:52
Updated 24 октября, 06:52
В Прикамье прекращает работу крупный федеральный автодилер «Ключавто». Холдинг отказался от аренды помещения на ул. Спешилова, 111/3. Право аренды здания было передано другому дилеру «Автопрестиж», сообщает «Ъ-Прикамье».
В «Ключавто» изданию подтвердили, что компания уходит с пермского авторынка. Пока организация не планирует арендовать в регионе другие локации для размещения салона. Холдинг является одним из крупнейших автодилеров в России. Сеть обслуживает 32 крупных города страны от Северного Кавказа до Сибири. Организация работает уже 23 года.