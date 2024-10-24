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Posted 24 октября, 07:20

Published 24 октября, 07:20

Modified 24 октября, 07:23

Updated 24 октября, 07:23

Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж

Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж

24 октября 2024, 07:20
Фото: properm.ru
Разбитые окна, полностью выгоревший кабинет и уборка мусора — в фоторепортаже Properm.ru.

Вчера вечером, 23 октября, в центре Перми подожгли офис «Единой России». Как стало известно Properm.ru, силовики ищут двух женщин, примерно 45 и 30 лет. У одной из них — старшей — может быть обожжено лицо. Журналист Properm.ru побывал на месте событий и снял, как сейчас выглядит офис реготделения правящей партии.

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В ЕР говорят, что сигнал о срабатывании сигнализации в здании поступил в 23:36 23 октября. Фото: properm.ru

Предварительная версия причин пожара — поджог. На месте были найдены бутылки с зажигательной смесью.

Полностью выгорело одно помещениеПолностью выгорело одно помещение
Несколько рабочих мест уничтожены огнемНесколько рабочих мест уничтожены огнем
Соседнее помещение пострадало от дыма и копотиСоседнее помещение пострадало от дыма и копоти
Сегодня утром рядом с офисом убирают осколки стекла и другой мусорСегодня утром рядом с офисом убирают осколки стекла и другой мусор
Полностью выгорело одно помещение. Фото: properm.ru
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#Пожар#Фоторепортаж#Единая россия#Поджог
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