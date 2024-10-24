Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж

Вчера вечером, 23 октября, в центре Перми подожгли офис «Единой России». Как стало известно Properm.ru, силовики ищут двух женщин, примерно 45 и 30 лет. У одной из них — старшей — может быть обожжено лицо. Журналист Properm.ru побывал на месте событий и снял, как сейчас выглядит офис реготделения правящей партии.