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Posted 24 октября, 03:02

Published 24 октября, 03:02

Modified 24 октября, 03:04

Updated 24 октября, 03:04

В Прикамье 26 и 27 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица

Мокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае

24 октября 2024, 03:02
Фото: properm.ru

В Прикамье 26 и 27 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица

В регионе немного похолодает.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Пермском крае в ближайшие выходные, 26 и 27 октября, следует из предварительного прогноза научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха понизится на 1-2°, ночью ожидается -3…+2°, днем +2…+7°. Также пройдут смешанные осадки — мокрый снег и дождь.

Ранее синоптики сообщали, что эта неделя в регионе будет теплее климатической нормы примерно на +5…+6°. Первый снег выпал в краевой столице две недели назад.

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