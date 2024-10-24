Мокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае

Posted 24 октября, 03:02
Published 24 октября, 03:02
Modified 24 октября, 03:04
Updated 24 октября, 03:04
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Пермском крае в ближайшие выходные, 26 и 27 октября, следует из предварительного прогноза научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха понизится на 1-2°, ночью ожидается -3…+2°, днем +2…+7°. Также пройдут смешанные осадки — мокрый снег и дождь.
Ранее синоптики сообщали, что эта неделя в регионе будет теплее климатической нормы примерно на +5…+6°. Первый снег выпал в краевой столице две недели назад.