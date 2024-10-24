Мужчина выпал из окна частного дома престарелых и умер от травм

Дочь и супруга в гражданском иске потребовали от владельца пансионата возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого истца, убытков в размере 84, 18 тыс. рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 726 рублей.



Судом было установлено, что индивидуальный предприниматель также является директором пансионата. По договору оказания услуг он действительно был обязан был обеспечить условия необходимые для безопасного пребывания гостя, профессиональный уход и круглосуточное наблюдение за ним. В реальности этого не было сделано и привело к тому, что гость, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала пансионата, выпал из окна своей палаты, расположенной на первом этаже, получив травмы, несовместимые с жизнью.



Суд признал соответствующей требованиям разумности и справедливости компенсацию морального вреда в заявленном размере и взыскал с ответчика по 1 млн рублей в пользу каждого истца. Остальные требования женщин также были удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.