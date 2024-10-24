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Posted 24 октября, 14:40

Published 24 октября, 14:40

Modified 24 октября, 14:42

Updated 24 октября, 14:42

Мужчина выпал из окна частного дома престарелых и умер от травм

Мужчина выпал из окна частного дома престарелых и умер от травм

24 октября 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Предприниматель заплатит миллионы за смерть старика в частном пансионате в Перми.

История началась в ноябре прошлого года, когда мать и дочь решили воспользоваться услугами частного пансионата для пожилых людей и передать немощного лежачего мужчину под опеку сиделок. Она выбрала один из негосударственных домов престарелых в Орджоникидзевском районе. Его название не разглашается.

Женщина от имени супруга заключила договор оказания услуг с индивидуальным предпринимателем, определившись поместить в пансионат мужчину на две недели. По контракту бизнесмен обязался обеспечить мужчине комфортное и безопасное проживание на весь срок пребывания с круглосуточным наблюдением.

Однако в один из дней по неизвестным причинам выпал из окна своей палаты, получив множественные травмы. После чего мужчина погиб. После трагического случая женщина обратилась в правоохранительные органы и в суд. После проверки произошедшего уголовное дело возбуждено не было.

Как журналисту Properm.ru рассказали в Орджоникидзевском райсуде, женщина и ее дочь в гражданском иске указали, что оказанные ответчиком услуги по договору с предпринимателем являются некачественными. Именно они привели к смерти их близкого человека, которая явилась для них невосполнимой утратой.

Дочь и супруга в гражданском иске потребовали от владельца пансионата возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого истца, убытков в размере 84, 18 тыс. рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 726 рублей.

Судом было установлено, что индивидуальный предприниматель также является директором пансионата. По договору оказания услуг он действительно был обязан был обеспечить условия необходимые для безопасного пребывания гостя, профессиональный уход и круглосуточное наблюдение за ним. В реальности этого не было сделано и привело к тому, что гость, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала пансионата, выпал из окна своей палаты, расположенной на первом этаже, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал соответствующей требованиям разумности и справедливости компенсацию морального вреда в заявленном размере и взыскал с ответчика по 1 млн рублей в пользу каждого истца. Остальные требования женщин также были удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.

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#Происшествия#Общество#Суд
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