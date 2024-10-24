Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион

Posted 24 октября, 13:11
Published 24 октября, 13:11
Modified 24 октября, 13:13
Updated 24 октября, 13:13
МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на установку забора для недостроенного крематория на Восточном кладбище. Цена контракта — 1 млн 85 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Исполнитель должен будет монтировать автоматический дорожный шлагбаум с прямоугольной стрелой, установить сетчатое ограждение и стойки из стальных труб. Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 ноября, победителя конкурса объявят 5 ноября. Срок окончания работ — 28 декабря 2024 года.
Кладбище строилось на протяжении более десяти лет. Проект не был завершен. В этом году стало известно, что власти намерены возвести быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища.