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Posted 24 октября, 13:11

Published 24 октября, 13:11

Modified 24 октября, 13:13

Updated 24 октября, 13:13

Власти Перми за один миллион обнесут забором недостроенный крематорий

Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион

24 октября 2024, 13:11
Фото: properm.ru

Власти Перми за один миллион обнесут забором недостроенный крематорий

Сюжет
Госзакупки
Крематорий строили на протяжении более 10 лет.

МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на установку забора для недостроенного крематория на Восточном кладбище. Цена контракта — 1 млн 85 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет монтировать автоматический дорожный шлагбаум с прямоугольной стрелой, установить сетчатое ограждение и стойки из стальных труб. Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 ноября, победителя конкурса объявят 5 ноября. Срок окончания работ — 28 декабря 2024 года.

Кладбище строилось на протяжении более десяти лет. Проект не был завершен. В этом году стало известно, что власти намерены возвести быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища.

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