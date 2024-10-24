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Posted 24 октября, 07:40

Published 24 октября, 07:40

Modified 24 октября, 07:42

Updated 24 октября, 07:42

Мизулина прокомментировала камеры в туалетах пермских школ

«Обычная ситуация». Екатерина Мизулина — о камерах в школьных туалетах в Перми

24 октября 2024, 07:40
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Мизулина прокомментировала камеры в туалетах пермских школ

Сюжет
Детский мир
После огласки в СМИ власти пообещали убрать видеокамеры.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала установку видеокамер в туалетах некоторых школ Перми. Она написала в своем Telegam-канале, что это уже не новость, подобные меры вводятся во многих школах.

«Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Самаре: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?», — заявила Екатерина.

На этой неделе стало известно, что в пермских школах №42, 77, 116 появились камеры видеонаблюдения в туалетах. В городском департаменте образования пояснили, что установили камеры для контроля норм внутреннего поведения, в том числе, профилактики курения в туалетах. После того, как ситуация получила огласку в СМИ, камеры пообещали убрать.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Образование#Школа#Мизулина#Екатерина Мизулина
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