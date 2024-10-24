«Обычная ситуация». Екатерина Мизулина — о камерах в школьных туалетах в Перми

Posted 24 октября, 07:40
Published 24 октября, 07:40
Modified 24 октября, 07:42
Updated 24 октября, 07:42
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала установку видеокамер в туалетах некоторых школ Перми. Она написала в своем Telegam-канале, что это уже не новость, подобные меры вводятся во многих школах.
«Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Самаре: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?», — заявила Екатерина.
На этой неделе стало известно, что в пермских школах №42, 77, 116 появились камеры видеонаблюдения в туалетах. В городском департаменте образования пояснили, что установили камеры для контроля норм внутреннего поведения, в том числе, профилактики курения в туалетах. После того, как ситуация получила огласку в СМИ, камеры пообещали убрать.