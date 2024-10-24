«Обычная ситуация». Екатерина Мизулина — о камерах в школьных туалетах в Перми

На этой неделе стало известно, что в пермских школах №42, 77, 116 появились камеры видеонаблюдения в туалетах. В городском департаменте образования пояснили, что установили камеры для контроля норм внутреннего поведения, в том числе, профилактики курения в туалетах. После того, как ситуация получила огласку в СМИ, камеры пообещали убрать.