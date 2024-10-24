Осенний интерьер: как создать уют дома

Posted 24 октября, 04:00
Published 24 октября, 04:00
Modified 24 октября, 07:04
Updated 24 октября, 07:04
Один из самых простых способов сделать комнату уютнее — добавить текстиль. Бархатные подушки, плед из искусственного меха, плотные покрывала и маленькие мягкие коврики у кровати способны мгновенно преобразить интерьер.
Беспроигрышный вариант — включить в них осенние цвета. Подумайте о глубоких оранжевых, золотисто-желтых, красных, теплых коричневых, бежевых, горчичных оттенках или самом популярном в этом сезоне цвете — бордо.
Декор важен, но запахи тоже играют большую роль. Латте с тыквенными специями, имбирное печенье, корица и цитрусовые — только часть ароматов, которые создадут дома атмосферу осени и особый уют. Для этого можно приобрести аромадиффузор, саше или свечи. Например, свечи «Сияние осени» из магазина Fix Price. С 15 октября до 15 января совершить покупку можно выгодно — достаточно оплатить товар через Систему быстрых платежей, и 5% от его стоимости вернется вам на счет.
Мягкое, теплое освещение — ключ к созданию уютной осенней атмосферы. Начните с гирлянд — к счастью, они нужны не только на праздники. Повесьте их на полку или над изголовьем дивана, закрепите на окне или поверх занавесок, оформите рабочую зону. А если у вас припасены маленькие декоративные прищепки, повесьте на гирлянду свои любимые фотографии.
Если же вы не сторонник гирлянд, присмотритесь к неоновой ленте — они сейчас набирают особую популярность.
Чтобы наполнить кухню осенним теплом, достаточно добавить пару деталей — например, украсить стол скатертью в клетку и плетеными салфетками. Вы наверняка заметили, что в магазинах появляется разнообразная посуда в форме осеннего дара — тыквы. Почему бы не приобрести новенькую супницу или блюдце для сладостей или фруктов — это не только красиво, но и очень атмосферно.
А в качестве завершающего штриха можно создать на столе центральный элемент из сезонных цветов, засушенных трав или осенней листвы.
Независимо от времени года, растения всегда привносят уют в ваш дом. Они не только очищают воздух от токсинов, но и снижают уровень стресса и тревоги. Если вы ищете неприхотливое растение, за которым легко ухаживать, — монстера деликатесная, фикус. хлорофитум — отличные варианты. Сгруппируйте несколько растений разной высоты и размера в углу или на приставном столике, чтобы создать интересный акцент, или повесьте горшки на стену.
Плетеные или деревянные корзины, тканевые органайзеры нейтральных оттенков или даже пуфы и журнальные столики, которые можно использовать как хранилище, выглядят гораздо эстетичнее, чем пластиковые контейнеры. Храните в них игрушки, одеяла, предметы первой необходимости для ванной.
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