Осенний интерьер: как создать уют дома

Независимо от времени года, растения всегда привносят уют в ваш дом. Они не только очищают воздух от токсинов, но и снижают уровень стресса и тревоги. Если вы ищете неприхотливое растение, за которым легко ухаживать, — монстера деликатесная, фикус. хлорофитум — отличные варианты. Сгруппируйте несколько растений разной высоты и размера в углу или на приставном столике, чтобы создать интересный акцент, или повесьте горшки на стену.