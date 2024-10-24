Отец троих детей из Верещагино погиб во время СВО

Алексей родился 18 апреля 1977 года в Перми. Он был старшим ребенком в семье, заменил братьям отца. После окончания школы отучился на маляра строительных работ и работал в строительных компаниях. У мужчины остались жена Мария, дочь Ксения, сыновья Никита и Матвей.