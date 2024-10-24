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Posted 24 октября, 10:12

Published 24 октября, 10:12

Modified 24 октября, 10:14

Updated 24 октября, 10:14

В Верещагино простились с погибшим на СВО многодетным отцом Плотниковым

Отец троих детей из Верещагино погиб во время СВО

24 октября 2024, 10:12
Фото: vk.com/ver_adm

В Верещагино простились с погибшим на СВО многодетным отцом Плотниковым

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчину похоронят на родине, в Перми.

Во время СВО 9 октября погиб житель Верещагинского городского округа Алексей Плотников. Он служил рядовым гвардии мотострелкового отделения, сообщают в пресс-службе местной администрации.

Алексей родился 18 апреля 1977 года в Перми. Он был старшим ребенком в семье, заменил братьям отца. После окончания школы отучился на маляра строительных работ и работал в строительных компаниях. У мужчины остались жена Мария, дочь Ксения, сыновья Никита и Матвей.

Прощание и траурный митинг состоялись сегодня утром, 24 октября, в Соколовском доме культуры. Алексей Плотников будет похоронен в Перми, рядом с мамой.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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