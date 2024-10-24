Отец троих детей из Верещагино погиб во время СВО

Posted 24 октября, 10:12
Published 24 октября, 10:12
Modified 24 октября, 10:14
Updated 24 октября, 10:14
Во время СВО 9 октября погиб житель Верещагинского городского округа Алексей Плотников. Он служил рядовым гвардии мотострелкового отделения, сообщают в пресс-службе местной администрации.
Алексей родился 18 апреля 1977 года в Перми. Он был старшим ребенком в семье, заменил братьям отца. После окончания школы отучился на маляра строительных работ и работал в строительных компаниях. У мужчины остались жена Мария, дочь Ксения, сыновья Никита и Матвей.
Прощание и траурный митинг состоялись сегодня утром, 24 октября, в Соколовском доме культуры. Алексей Плотников будет похоронен в Перми, рядом с мамой.