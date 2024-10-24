Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ

16 февраля текущего года парень спас из воды фридайвера (человека, практикующего подводное плавание с задержкой дыхания — прим. Properm.ru). Пострадавший нарушил правила посещения бассейна «БМ», самостоятельно погрузился на глубину 4,8 м и потерял сознание. Никита Грачев является мастером спорта и воспитанником школы плавания этого бассейна и, к счастью, не растерялся и быстро отреагировал.