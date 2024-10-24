Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ

Posted 24 октября, 04:41
Published 24 октября, 04:41
Modified 24 октября, 05:16
Updated 24 октября, 05:16
Вчера, 23 октября, мэр Перми Эдуард Соснин вручил студенту РАНХиГС Никите Грачеву медаль «За спасение погибающих на водах».
16 февраля текущего года парень спас из воды фридайвера (человека, практикующего подводное плавание с задержкой дыхания — прим. Properm.ru). Пострадавший нарушил правила посещения бассейна «БМ», самостоятельно погрузился на глубину 4,8 м и потерял сознание. Никита Грачев является мастером спорта и воспитанником школы плавания этого бассейна и, к счастью, не растерялся и быстро отреагировал.
Ранее Properm.ru писали о суде над матерью семилетней девочки, утонувшей в бассейном комплексе.