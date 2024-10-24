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Posted 24 октября, 04:41

Published 24 октября, 04:41

Modified 24 октября, 05:16

Updated 24 октября, 05:16

В Перми наградили медалью парня, спасшего утопающего в бассейне БМ

Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ

24 октября 2024, 04:41
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми наградили медалью парня, спасшего утопающего в бассейне БМ

Сюжет
Доброта на ПП
Никита Грачев пришел на помощь любителю подводных заплывов.

Вчера, 23 октября, мэр Перми Эдуард Соснин вручил студенту РАНХиГС Никите Грачеву медаль «За спасение погибающих на водах».

16 февраля текущего года парень спас из воды фридайвера (человека, практикующего подводное плавание с задержкой дыхания — прим. Properm.ru). Пострадавший нарушил правила посещения бассейна «БМ», самостоятельно погрузился на глубину 4,8 м и потерял сознание. Никита Грачев является мастером спорта и воспитанником школы плавания этого бассейна и, к счастью, не растерялся и быстро отреагировал.

Ранее Properm.ru писали о суде над матерью семилетней девочки, утонувшей в бассейном комплексе.

Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Бассейн БМ#Бассейн#Спасение
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