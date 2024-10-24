Похороны в Перми подорожали в два раза

Posted 24 октября, 08:08
Published 24 октября, 08:08
Modified 24 октября, 08:10
Updated 24 октября, 08:10
Хоронить в Перми теперь стало дороже. Основным фактором стало увеличение стоимости транспортировки и цен на кладбищах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на похоронное агентство.
Пару-тройку лет назад на погребение уходило около 50-60 тысяч рублей, а на подзахоронение до 20 тыс. рублей. На данный момент похоронить одного человека выйдет в 100 тыс. рублей, стоимость подзахоронения достигла 40 тыс. рублей.
Весной этого года доставить тело из морга до кладбища можно было за 10-11 тыс. рублей, а сейчас это будет стоить 14 тыс. рублей. Стоимость иных ритуальных атрибутов (гробы, венки) также возросла.