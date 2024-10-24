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Posted 24 октября, 08:08

Published 24 октября, 08:08

Modified 24 октября, 08:10

Updated 24 октября, 08:10

В Перми стоимость похорон возросла в два раза

Похороны в Перми подорожали в два раза

24 октября 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Перми стоимость похорон возросла в два раза

Средняя стоимость похорон в Прикамье — 100 тыс. рублей.

Хоронить в Перми теперь стало дороже. Основным фактором стало увеличение стоимости транспортировки и цен на кладбищах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на похоронное агентство.

Пару-тройку лет назад на погребение уходило около 50-60 тысяч рублей, а на подзахоронение до 20 тыс. рублей. На данный момент похоронить одного человека выйдет в 100 тыс. рублей, стоимость подзахоронения достигла 40 тыс. рублей.

Весной этого года доставить тело из морга до кладбища можно было за 10-11 тыс. рублей, а сейчас это будет стоить 14 тыс. рублей. Стоимость иных ритуальных атрибутов (гробы, венки) также возросла.

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#Пермь#Кладбище#Морг#Похороны#Ритуальные услуги#Гроб#Венок
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