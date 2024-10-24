После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело

Posted 24 октября, 08:52
Published 24 октября, 08:52
Modified 24 октября, 08:54
Updated 24 октября, 08:54
По факту порчи имущества пермского регионального отделения партии «Единая Россия» возбуждено уголовное дело. Как сообщил Properm.ru источник в полиции, обвинение двум подозреваемым в поджоге девушкам не предъявлено, они задержаны. По информации Properm.ru, они приехали из поселка Гайны. Официально пожар никто в правоохранительных органах не комментирует.
Инцидент произошел вчера вечером, 23 октября, около 23:35, в здании на ул. Плеханова, 12 в Перми. Оперативные службы и сотрудники исполкома приехали на место происшествия и увидели, что горит одно помещение. В итоге оно сгорело полностью. Как сообщал Properm.ru первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, на видеозаписи с камер наблюдения рядом со зданием в момент пожара видно двух девушек. Предварительная версия случившегося — поджог.