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Posted 24 октября, 08:52

Published 24 октября, 08:52

Modified 24 октября, 08:54

Updated 24 октября, 08:54

После факту поджога пермского офиса «Единой России» возбуждено уголовное дело

После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело

24 октября 2024, 08:52
Фото: properm.ru

После факту поджога пермского офиса «Единой России» возбуждено уголовное дело

В правоохранительных органах пожар не комментируют.

По факту порчи имущества пермского регионального отделения партии «Единая Россия» возбуждено уголовное дело. Как сообщил Properm.ru источник в полиции, обвинение двум подозреваемым в поджоге девушкам не предъявлено, они задержаны. По информации Properm.ru, они приехали из поселка Гайны. Официально пожар никто в правоохранительных органах не комментирует.

Фото: properm.ru

Инцидент произошел вчера вечером, 23 октября, около 23:35, в здании на ул. Плеханова, 12 в Перми. Оперативные службы и сотрудники исполкома приехали на место происшествия и увидели, что горит одно помещение. В итоге оно сгорело полностью. Как сообщал Properm.ru первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, на видеозаписи с камер наблюдения рядом со зданием в момент пожара видно двух девушек. Предварительная версия случившегося — поджог.

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