После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел вчера вечером, 23 октября, около 23:35, в здании на ул. Плеханова, 12 в Перми. Оперативные службы и сотрудники исполкома приехали на место происшествия и увидели, что горит одно помещение. В итоге оно сгорело полностью. Как сообщал Properm.ru первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, на видеозаписи с камер наблюдения рядом со зданием в момент пожара видно двух девушек. Предварительная версия случившегося — поджог.