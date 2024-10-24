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Posted 24 октября, 13:02

Published 24 октября, 13:02

Modified 24 октября, 13:02

Updated 24 октября, 13:02

Роспотребнадзор нашел в Прикамье 187 партий испорченных овощей и фруктов

Роспотребнадзор нашел в Прикамье 187 партий испорченных овощей и фруктов

24 октября 2024, 13:02
Фото: 1MI
Продавцы не могли представить документы на продукцию и хранили овощи на неприспособленных складах.

С начала года в Перми из-за проблем с качеством и безопасностью было изъято 33,7 тонн овощей и фруктов. Как сообщают в Роспотребнадзоре, это 118 партий плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О маркировке пищевой продукции».

Всего за девять месяцев 2024 года специалисты ведомства проверили 178 юрлиц и 890 магазинов, складов и овощных баз, где фасуются и продаются фрукты и овощи.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили следующие нарушения:

  • устанавливались факты отсутствия документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям;
  • у продавца отсутствовала полная и достоверная информация о товаре, на упаковках не было маркировочных ярлыков;
  • не соблюдались условия хранения плодоовощной продукции (температуры, влажности воздуха);
  • отсутствовали приборы контроля температуры и влажности в складах хранения плодоовощной продукции,
  • был установлен оборот овощей с признаками порчи.

По показателям санитарно-эпидемиологической безопасности с начала года исследовали 837 проб плодоовощной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 1,19%. Содержание токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов в исследованных пробах соответствовало нормативным требованиям.

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