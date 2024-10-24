Роспотребнадзор нашел в Прикамье 187 партий испорченных овощей и фруктов

С начала года в Перми из-за проблем с качеством и безопасностью было изъято 33,7 тонн овощей и фруктов. Как сообщают в Роспотребнадзоре, это 118 партий плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О маркировке пищевой продукции».