Роспотребнадзор нашел в Прикамье 187 партий испорченных овощей и фруктов

Posted 24 октября, 13:02
Published 24 октября, 13:02
Modified 24 октября, 13:02
Updated 24 октября, 13:02
С начала года в Перми из-за проблем с качеством и безопасностью было изъято 33,7 тонн овощей и фруктов. Как сообщают в Роспотребнадзоре, это 118 партий плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О маркировке пищевой продукции».
Всего за девять месяцев 2024 года специалисты ведомства проверили 178 юрлиц и 890 магазинов, складов и овощных баз, где фасуются и продаются фрукты и овощи.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили следующие нарушения:
По показателям санитарно-эпидемиологической безопасности с начала года исследовали 837 проб плодоовощной продукции, удельный вес нестандартных проб составил 1,19%. Содержание токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов в исследованных пробах соответствовало нормативным требованиям.