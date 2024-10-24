С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом

Posted 24 октября, 03:40
Published 24 октября, 03:40
Modified 24 октября, 03:42
Updated 24 октября, 03:42
В Перми с 2025 года дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом. Замглавы администрации города Екатерина Мальцева рассказала об этом на заседании Пермской гордумы.
С 1 января появятся дополнительные спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас дети-инвалиды в Перми могут заниматься при спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва. По словам Мальцевой, родители обращались к властям с просьбой организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети могли заниматься не только профессиональными тренировками, но и любительским спортом за счет бюджета.
Как пишет URA.ru, чиновники провели анкетирование и выделили шесть самых востребованных у пермских детей-инвалидов видов спорта — это плавание, бадминтон, легкая атлетика, шахматы, дзюдо и спортивная борьба. Занятия будут организованы на площадках спортивных школ и образовательных учреждений. В проекте бюджета Перми на 2025–2027 годы на эти цели выделено 4,7 млн рублей.