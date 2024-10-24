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Posted 24 октября, 03:40

Published 24 октября, 03:40

Modified 24 октября, 03:42

Updated 24 октября, 03:42

С 2025 года дети-инвалиды будут бесплатно заниматься спортом в Перми

С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом

24 октября 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney

С 2025 года дети-инвалиды будут бесплатно заниматься спортом в Перми

Сюжет
Касается каждого
На тренировки для ребят на три года выделено 4,7 млн рублей.

В Перми с 2025 года дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом. Замглавы администрации города Екатерина Мальцева рассказала об этом на заседании Пермской гордумы.

С 1 января появятся дополнительные спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас дети-инвалиды в Перми могут заниматься при спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва. По словам Мальцевой, родители обращались к властям с просьбой организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети могли заниматься не только профессиональными тренировками, но и любительским спортом за счет бюджета.

Как пишет URA.ru, чиновники провели анкетирование и выделили шесть самых востребованных у пермских детей-инвалидов видов спорта — это плавание, бадминтон, легкая атлетика, шахматы, дзюдо и спортивная борьба. Занятия будут организованы на площадках спортивных школ и образовательных учреждений. В проекте бюджета Перми на 2025–2027 годы на эти цели выделено 4,7 млн рублей.

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#Спорт#Общество#Касается каждого#Пермь#Детский мир#Инвалиды#Дети-инвалиды
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