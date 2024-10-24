С 2025 года пермские дети-инвалиды смогут бесплатно заниматься спортом

С 1 января появятся дополнительные спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас дети-инвалиды в Перми могут заниматься при спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва. По словам Мальцевой, родители обращались к властям с просьбой организовать досуговые спортивные занятия, чтобы дети могли заниматься не только профессиональными тренировками, но и любительским спортом за счет бюджета.