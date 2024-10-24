СОГАЗ представил цифровую экосистему здоровья на форуме FINOPOLIS 2024

Posted 24 октября, 14:52
Published 24 октября, 14:52
Modified 7 ноября, 15:02
Updated 7 ноября, 15:02
Более 4 тыс. посетителей форума смогли посетить Капсулу здоровья СОГАЗа, где опыт финтеха сочетается с заботой о благополучии. Капсула здоровья — это оазис приватности, безопасности и спокойствия, отражающий суть страхования и подчеркивающий важность технологий и персонализированного подхода СОГАЗа.
Специально для форума СОГАЗ подготовили интерактив «В потоке мыслей» — wow-технология в реальном времени преобразует приятные и тревожные мысли человека в образы на экране, что позволяет своими глазами увидеть, как эмоциональное состояние может влиять на здоровье и качество жизни.
Также на стенде СОГАЗа посетители получили возможность пройти демо-консультацию с врачом телемедицинского сервиса и познакомиться с другими интерактивными инсталляциями на тему здоровья и благополучия.
В «Зоне будущего» форума СОГАЗ представил собственное видение развития страховой медицины, когда интернет вещей может быть полностью интегрирован с мобильным приложением СОГАЗа, а у каждого человека может появиться собственный цифровой двойник-пациент, который позволит докторам проводить дистанционные обследования.
Современное страхование уже давно вышло за рамки классической модели, а достижения медицины позволяют выстраивать полноценную цифровую клинику для наших застрахованных. «В ближайшие годы ДМС будет локомотивом развития страхового рынка. Поэтому задача страховой компании не только создавать удобство для клиента на этапе покупки услуги, но и самое главное — развивать сервисную составляющую, упрощать процесс урегулирования, делать весь клиентский путь понятным, комфортным и прозрачным», — рассказала заместитель Председателя Правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на деловой секции «Цифровизация страхования: набирая обороты».
Она также отметила, что среди крупнейших работодателей растет запрос на расширение программ корпоративного ДМС и включение в них услуг превентивной помощи, а также услуг в сфере благополучия и заботы о сотрудниках.
Отдельно внимание в своем выступлении Татьяна Тамгина уделила важности обогащения цифрового профиля клиента данными. «Сегодня помимо стандартной медкарты мы получаем от клиента огромный массив данных — от числа пройденных шагов и показателей пульса до принимаемых лекарств — и можем на основе этого формировать новый клиентский опыт и предлагать максимально индивидуализированные решения», — прокомментировала она.
Развитие экосистемы вокруг здоровья является стратегическим направлением деятельности СОГАЗа. «Наша цель — создать единую бесшовную систему управления здоровьем для застрахованных. В центре цифрового клиентского опыта — собственный телемедицинский сервис, в работе которого задействовано более 200 опытных врачей различных специальностей», — подчеркнула Татьяна Тамгина.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.