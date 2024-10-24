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Posted 24 октября, 06:19

Published 24 октября, 06:19

Modified 24 октября, 06:21

Updated 24 октября, 06:21

В ДТП в Кузбассе за сутки пострадали 10 человек

В ДТП в Кузбассе за сутки пострадали 10 человек

24 октября 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дтп
По статистике, большую часть нарушений на дорогах за сутки совершили водители.

В Кемеровской области за сутки в восьми ДТП пострадали 10 человек. Вчера, 23 октября, в регионе зафиксировано 883 нарушения правил дорожного движения, причем 764 из них совершили водители.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, правоохранители отстранили от управления транспортом 24 пьяных водителя. Еще 27 человек попались на вождении без прав, пишет VSE42.Ru. По статистике правоохранителей, еще 27 человек выехали на встречную полосу движения, 46 автомобилистов проехали на красный сигнал светофора. Также 72 раза водители не предоставляли преимущество в движении пешеходам.

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#Происшествия#Дтп#Госавтоинспекция
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