В ДТП в Кузбассе за сутки пострадали 10 человек

Posted 24 октября, 06:19
Published 24 октября, 06:19
Modified 24 октября, 06:21
Updated 24 октября, 06:21
В Кемеровской области за сутки в восьми ДТП пострадали 10 человек. Вчера, 23 октября, в регионе зафиксировано 883 нарушения правил дорожного движения, причем 764 из них совершили водители.
По данным Госавтоинспекции Кузбасса, правоохранители отстранили от управления транспортом 24 пьяных водителя. Еще 27 человек попались на вождении без прав, пишет VSE42.Ru. По статистике правоохранителей, еще 27 человек выехали на встречную полосу движения, 46 автомобилистов проехали на красный сигнал светофора. Также 72 раза водители не предоставляли преимущество в движении пешеходам.