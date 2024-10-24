В ДТП в Кузбассе за сутки пострадали 10 человек

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, правоохранители отстранили от управления транспортом 24 пьяных водителя. Еще 27 человек попались на вождении без прав, пишет VSE42.Ru. По статистике правоохранителей, еще 27 человек выехали на встречную полосу движения, 46 автомобилистов проехали на красный сигнал светофора. Также 72 раза водители не предоставляли преимущество в движении пешеходам.