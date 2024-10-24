В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров

Россельхознадзор оштрафовал директора «Колхоза имени Ильича» Александра Килина из Куеды из-за нарушения норм утилизации биологических отходов (ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ). Как утверждают в ведомстве, на фермах сельхозпредприятия не был организован процесс обращения с останками животных.