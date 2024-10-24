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Posted 24 октября, 13:27

Published 24 октября, 13:27

Modified 24 октября, 13:27

Updated 24 октября, 13:27

В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров

В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров

24 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Предприятие проверяли из-за выявленных нарушений.

Россельхознадзор оштрафовал директора «Колхоза имени Ильича» Александра Килина из Куеды из-за нарушения норм утилизации биологических отходов (ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ). Как утверждают в ведомстве, на фермах сельхозпредприятия не был организован процесс обращения с останками животных.

В сентябре 2024 года специалисты Россельхознадзора по требованию прокуратуры провели выездную проверка животноводческих подразделений колхоза. Агропредприятие занимается содержанием и разведением молочного стада коров и производит на продажу сырое коровье молоко.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:

  • не определены способы утилизации биологических отходов (нет крематора, отсутствует заключенный договор на утилизацию);
  • отсутствует специальные емкости для сбора и временного хранения биологических отходов;
  • отсутствует помещение для временного хранения, морозильное оборудование или оборудованная площадка для временного хранения биологических отходов .

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований Федерального закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

#Происшествия#Пермский край#Мясокомбинат#Мясо
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