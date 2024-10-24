В колхозе имени Ильича не занимались утилизацией останков коров

Posted 24 октября, 13:27
Published 24 октября, 13:27
Modified 24 октября, 13:27
Updated 24 октября, 13:27
Россельхознадзор оштрафовал директора «Колхоза имени Ильича» Александра Килина из Куеды из-за нарушения норм утилизации биологических отходов (ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ). Как утверждают в ведомстве, на фермах сельхозпредприятия не был организован процесс обращения с останками животных.
В сентябре 2024 года специалисты Россельхознадзора по требованию прокуратуры провели выездную проверка животноводческих подразделений колхоза. Агропредприятие занимается содержанием и разведением молочного стада коров и производит на продажу сырое коровье молоко.
В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:
Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований Федерального закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.