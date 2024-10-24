В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков

Posted 24 октября, 13:52
Published 24 октября, 13:52
Modified 24 октября, 13:55
Updated 24 октября, 13:55
Двоих жителей Дзержинского района признали виновными в мошенничестве. Они признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что зимой 2024 года молодые люди вступили в преступный сговор с кураторами в интернете в отношении них расследуется отдельно. Группа работала по стандартной схеме развода пожилых людей. Жулики звонили пермским старикам, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка России, вводили пенсионеров в заблуждение. Пенсионерам в том числе рассказывали о попытках хищения со счетов в кредитных организациях и необходимости передачи денежных средств для отмены банковских операций.
После того, как человек соглашался на взаимодействие с мошенниками, подсудимые приезжали к пожилым людям домой, забирали приготовленные денежные средства. Полученные деньги впоследствии делились между участниками преступной группы.
Осужденные участвовали в хищении у четверых потерпевших около 2 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновным наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.