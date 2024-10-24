В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков

Суд установил, что зимой 2024 года молодые люди вступили в преступный сговор с кураторами в интернете в отношении них расследуется отдельно. Группа работала по стандартной схеме развода пожилых людей. Жулики звонили пермским старикам, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка России, вводили пенсионеров в заблуждение. Пенсионерам в том числе рассказывали о попытках хищения со счетов в кредитных организациях и необходимости передачи денежных средств для отмены банковских операций.