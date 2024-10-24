properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 13:52

Published 24 октября, 13:52

Modified 24 октября, 13:55

Updated 24 октября, 13:55

В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков

В Перми двое курьеров-дроповодов отправятся в колонию за кражу миллионов у стариков

24 октября 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Двое молодых людей участвовали в обмане пожилых пермяков.

Двоих жителей Дзержинского района признали виновными в мошенничестве. Они признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что зимой 2024 года молодые люди вступили в преступный сговор с кураторами в интернете в отношении них расследуется отдельно. Группа работала по стандартной схеме развода пожилых людей. Жулики звонили пермским старикам, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка России, вводили пенсионеров в заблуждение. Пенсионерам в том числе рассказывали о попытках хищения со счетов в кредитных организациях и необходимости передачи денежных средств для отмены банковских операций.

После того, как человек соглашался на взаимодействие с мошенниками, подсудимые приезжали к пожилым людям домой, забирали приготовленные денежные средства. Полученные деньги впоследствии делились между участниками преступной группы.

Осужденные участвовали в хищении у четверых потерпевших около 2 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновным наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.

В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?
Узнать подробнее
#Происшествия#Суд#Пермь#Мошенники#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика